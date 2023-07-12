https://ria.ru/20230712/kherson-1883686498.html

Источник: под Херсоном уничтожили украинские "Гвоздику" и M777

Источник: под Херсоном уничтожили украинские "Гвоздику" и M777 - РИА Новости, 12.07.2023

Источник: под Херсоном уничтожили украинские "Гвоздику" и M777

Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу M777, САУ "Гвоздика", а также два миномётных расчета с боекомплектом,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:20

2023-07-12T11:20

2023-07-12T11:20

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 июл – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу M777, САУ "Гвоздика", а также два миномётных расчета с боекомплектом, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплекты к ним в районе Антоновки, гаубица М777 в районе населенного пункта Молодежное, боекомплект к ней и расчёт из 5 боевиков вооруженных формирований Украины", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, около села Первомайское, артиллеристы уничтожили украинскую САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с экипажем из 5 боевиков.

https://ria.ru/20230711/postavki-1883630788.html

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Кирилл Волков

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