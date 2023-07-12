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Источник: под Херсоном уничтожили украинские "Гвоздику" и M777 - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/kherson-1883686498.html
Источник: под Херсоном уничтожили украинские "Гвоздику" и M777
Источник: под Херсоном уничтожили украинские "Гвоздику" и M777 - РИА Новости, 12.07.2023
Источник: под Херсоном уничтожили украинские "Гвоздику" и M777
Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу M777, САУ "Гвоздика", а также два миномётных расчета с боекомплектом,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:20
2023-07-12T11:20
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 июл – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу M777, САУ "Гвоздика", а также два миномётных расчета с боекомплектом, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплекты к ним в районе Антоновки, гаубица М777 в районе населенного пункта Молодежное, боекомплект к ней и расчёт из 5 боевиков вооруженных формирований Украины", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, около села Первомайское, артиллеристы уничтожили украинскую САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с экипажем из 5 боевиков.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
Источник: под Херсоном уничтожили украинские "Гвоздику" и M777

Группировка войск "Днепр" уничтожила украинские гаубицу М777 и САУ "Гвоздика" под Херсоном

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 июл – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу M777, САУ "Гвоздика", а также два миномётных расчета с боекомплектом, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплекты к ним в районе Антоновки, гаубица М777 в районе населенного пункта Молодежное, боекомплект к ней и расчёт из 5 боевиков вооруженных формирований Украины", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, около села Первомайское, артиллеристы уничтожили украинскую САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с экипажем из 5 боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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