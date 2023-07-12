https://ria.ru/20230712/khakasiya-1883682082.html

Власти Хакасии попросили проверить информацию о давлении на учителей

Власти Хакасии попросили проверить информацию о давлении на учителей - РИА Новости, 12.07.2023

Власти Хакасии попросили проверить информацию о давлении на учителей

Власти Хакасии попросили прокуратуру, МВД и СК проверить информацию о давлении на учителей, которых якобы заставляют подписывать некие обращения в адрес... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:58

2023-07-12T10:58

2023-07-12T10:58

образование - общество

валентин коновалов

сергей сокол

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 12 июл – РИА Новости. Власти Хакасии попросили прокуратуру, МВД и СК проверить информацию о давлении на учителей, которых якобы заставляют подписывать некие обращения в адрес депутата ГД Сергея Сокола, заявил в своем телеграм-канале глава республики Валентин Коновалов. Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол 7 июля в социальных сетях потребовал от правительства республики до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей, пообещав в противном случае направить письмо в Генпрокуратуру. В своем телеграм-канале Сокол написал, что ему по-прежнему поступают десятки обращений от учителей Хакасии, которые возмущены серьезным понижением зарплат из-за недоработки республиканского правительства. Через три дня после этого он заявил, что ситуация не изменилась, и отправил письмо в прокуратуру. Позднее 7 июля глава минобразования Хакасии Анатолий Бутенко заявил РИА Новости, что ведомство готово рассмотреть в индивидуальном порядке все жалобы учителей на низкие зарплаты. По его словам, всего с начала года в министерство поступило всего четыре жалобы от педагогов. "Увидел в СМИ информацию о том, что педагогов Хакасии заставляют подписывать некие обращения в адрес депутата Госдумы Сергея Сокола. Знаю также, что сенатор от Хакасии Валерий Петрович Усатюк уже попросил генерального прокурора, руководителей МВД и Следственного комитета России проверить информацию об угрозах и административном давлении при сборе подписей под этим обращением", - написал Коновалов. Он отметил, что учителям угрожают увольнением, невыплатой стимулирующих и другими мерами, которые находятся в руках глав муниципалитетов, руководителей управлений образования, директоров школ. По словам Коновалова, "попытки заработать политические очки и дестабилизировать ситуацию в регионе недопустимы, особенно во время проведения спецоперации". Коновалов, не называя имен, призвал участников политического процесса вспомнить о порядочности, совести и оставить в покое учителей. В марте 2023 года глава Хакасии Коновалов поручил аппарату главы провести проверку в минфине и министерстве образования республики в связи с ситуацией с зарплатами учителей, а минфину - провести проверку администраций муниципалитетов Алтайского, Бейского и Усть-Абаканского районов, откуда поступают жалобы. Коновалов добавил, что главы администраций муниципалитетов должны самостоятельно уйти, если проблема связана с их управленческими просчетами. В апреле 2023 года прокуратура республики направила в адрес Коновалова представление об устранении нарушений законодательства в сфере образования. В конце июня Сокол сообщал, что ему поступили жалобы от учителей, которым правительство республики так и не пересчитало зарплаты за несколько месяцев, несмотря на обещание сделать это в апреле. Сокол был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны проведения специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня. Коновалов 1 июля получил удостоверение кандидата на выборах главы региона как представитель КПРФ.

https://ria.ru/20230712/slutskiy-1883663588.html

https://ria.ru/20230630/skoraya-1881371817.html

республика хакасия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, валентин коновалов, сергей сокол, республика хакасия