https://ria.ru/20230712/kadry-1883738839.html

Путин обсудил с Мурашко подготовку кадров в сфере здравоохранения

Путин обсудил с Мурашко подготовку кадров в сфере здравоохранения - РИА Новости, 12.07.2023

Путин обсудил с Мурашко подготовку кадров в сфере здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко попросил его не забывать про подготовку и переподготовку кадров в сфере... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:46

2023-07-12T14:46

2023-07-12T14:46

общество

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко попросил его не забывать про подготовку и переподготовку кадров в сфере здравоохранения, потому что от этого зависит качество оказания медицинской помощи. "Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге, и качество оказания медицинской помощи", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230401/mediki-1862321890.html

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общество, михаил мурашко, владимир путин