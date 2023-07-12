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Путин обсудил с Мурашко подготовку кадров в сфере здравоохранения - РИА Новости, 12.07.2023
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14:46 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/kadry-1883738839.html
Путин обсудил с Мурашко подготовку кадров в сфере здравоохранения
Путин обсудил с Мурашко подготовку кадров в сфере здравоохранения - РИА Новости, 12.07.2023
Путин обсудил с Мурашко подготовку кадров в сфере здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко попросил его не забывать про подготовку и переподготовку кадров в сфере... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:46
2023-07-12T14:46
общество
михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко попросил его не забывать про подготовку и переподготовку кадров в сфере здравоохранения, потому что от этого зависит качество оказания медицинской помощи. "Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге, и качество оказания медицинской помощи", - сказал Путин.
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общество, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Путин обсудил с Мурашко подготовку кадров в сфере здравоохранения

Путин попросил Мурашко не забывать про подготовку кадров в сфере здравоохранения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко
Президент России Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко попросил его не забывать про подготовку и переподготовку кадров в сфере здравоохранения, потому что от этого зависит качество оказания медицинской помощи.
"Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге, и качество оказания медицинской помощи", - сказал Путин.
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ОбществоМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
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