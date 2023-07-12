Продукцию популярного бренда алкоголя исключат из параллельного импорта
Минпромторг исключит алкогольную продукцию Jägermeister из списка параллельного импорта
Ликер Jägermeister. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Немецкий травяной ликер Jägermeister исключат из списка параллельного импорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
«
"Готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jägermeister SE будет исключена", — указали в ведомстве.
Так, в декабре 2022 года Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) пожаловался в ФАС на немецкую компанию Mast-Jägermeister SE за попытки запретить выпуск российских аналогов знаменитого ликера и ограничить их продажи. Впоследствии производители обменялись судебными исками — Jägermeister потребовал взыскать с завода около 315 миллионов рублей, после чего "Кристалл" объявил о встречном иске на 500 миллионов рублей.
В начале июня стало известно, что КЛВЗ обратился в Минпромторг с просьбой исключить Jägermeister из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту.
Как сообщили в министерстве, там изучили обращение и запросили мнение отраслевых регуляторов.
"Ответственные ФОИВы предоставили консолидированную позицию по данному вопросу — с учетом производственных возможностей российских компаний исключение продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE из соответствующего перечня возможно", — указали в Минпромторге.
Как сегодня сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков, обновленный список товаров для параллельного импорта подготовят через два-три месяца.