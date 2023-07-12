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Продукцию популярного бренда алкоголя исключат из параллельного импорта - РИА Новости, 12.07.2023
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14:57 12.07.2023 (обновлено: 15:27 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/jgermeister-1883745051.html
Продукцию популярного бренда алкоголя исключат из параллельного импорта
Продукцию популярного бренда алкоголя исключат из параллельного импорта - РИА Новости, 12.07.2023
Продукцию популярного бренда алкоголя исключат из параллельного импорта
Немецкий травяной ликер Jägermeister исключат из списка параллельного импорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:57
2023-07-12T15:27
алкоголь
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
василий осьмаков
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Немецкий травяной ликер Jägermeister исключат из списка параллельного импорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга."Готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jägermeister SE будет исключена", — указали в ведомстве.Так, в декабре 2022 года Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) пожаловался в ФАС на немецкую компанию Mast-Jägermeister SE за попытки запретить выпуск российских аналогов знаменитого ликера и ограничить их продажи. Впоследствии производители обменялись судебными исками — Jägermeister потребовал взыскать с завода около 315 миллионов рублей, после чего "Кристалл" объявил о встречном иске на 500 миллионов рублей.В начале июня стало известно, что КЛВЗ обратился в Минпромторг с просьбой исключить Jägermeister из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту.Как сообщили в министерстве, там изучили обращение и запросили мнение отраслевых регуляторов."Ответственные ФОИВы предоставили консолидированную позицию по данному вопросу — с учетом производственных возможностей российских компаний исключение продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE из соответствующего перечня возможно", — указали в Минпромторге.Как сегодня сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков, обновленный список товаров для параллельного импорта подготовят через два-три месяца.
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алкоголь, россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), василий осьмаков
Алкоголь, Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Василий Осьмаков
Продукцию популярного бренда алкоголя исключат из параллельного импорта

Минпромторг исключит алкогольную продукцию Jägermeister из списка параллельного импорта

© Фото : Unsplash / Andrea TummonsЛикер Jägermeister
Ликер Jägermeister - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : Unsplash / Andrea Tummons
Ликер Jägermeister. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Немецкий травяной ликер Jägermeister исключат из списка параллельного импорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
«
"Готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jägermeister SE будет исключена", — указали в ведомстве.
Так, в декабре 2022 года Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) пожаловался в ФАС на немецкую компанию Mast-Jägermeister SE за попытки запретить выпуск российских аналогов знаменитого ликера и ограничить их продажи. Впоследствии производители обменялись судебными исками — Jägermeister потребовал взыскать с завода около 315 миллионов рублей, после чего "Кристалл" объявил о встречном иске на 500 миллионов рублей.
В начале июня стало известно, что КЛВЗ обратился в Минпромторг с просьбой исключить Jägermeister из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту.
Как сообщили в министерстве, там изучили обращение и запросили мнение отраслевых регуляторов.
"Ответственные ФОИВы предоставили консолидированную позицию по данному вопросу — с учетом производственных возможностей российских компаний исключение продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE из соответствующего перечня возможно", — указали в Минпромторге.
Как сегодня сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков, обновленный список товаров для параллельного импорта подготовят через два-три месяца.
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