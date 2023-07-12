https://ria.ru/20230712/jgermeister-1883745051.html

Продукцию популярного бренда алкоголя исключат из параллельного импорта

Продукцию популярного бренда алкоголя исключат из параллельного импорта - РИА Новости, 12.07.2023

Продукцию популярного бренда алкоголя исключат из параллельного импорта

Немецкий травяной ликер Jägermeister исключат из списка параллельного импорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:57

2023-07-12T14:57

2023-07-12T15:27

алкоголь

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

василий осьмаков

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Немецкий травяной ликер Jägermeister исключат из списка параллельного импорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга."Готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jägermeister SE будет исключена", — указали в ведомстве.Так, в декабре 2022 года Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) пожаловался в ФАС на немецкую компанию Mast-Jägermeister SE за попытки запретить выпуск российских аналогов знаменитого ликера и ограничить их продажи. Впоследствии производители обменялись судебными исками — Jägermeister потребовал взыскать с завода около 315 миллионов рублей, после чего "Кристалл" объявил о встречном иске на 500 миллионов рублей.В начале июня стало известно, что КЛВЗ обратился в Минпромторг с просьбой исключить Jägermeister из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту.Как сообщили в министерстве, там изучили обращение и запросили мнение отраслевых регуляторов."Ответственные ФОИВы предоставили консолидированную позицию по данному вопросу — с учетом производственных возможностей российских компаний исключение продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE из соответствующего перечня возможно", — указали в Минпромторге.Как сегодня сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков, обновленный список товаров для параллельного импорта подготовят через два-три месяца.

https://ria.ru/20230429/alkogol-1868404666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алкоголь, россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), василий осьмаков