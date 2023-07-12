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Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем
Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем - РИА Новости, 12.07.2023
Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон", сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:53
2023-07-12T16:53
2023-07-12T17:30
безопасность
миг-31
россия
норвегия
баренцево море
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон", сообщили в Национальном центре управления обороной.Как уточняется, сегодня средства контроля воздушного пространства обнаружили судно, приближавшееся к территории России. Для опознавания и недопущения нарушения границы из состава дежурных противовоздушных сил Северного флота отправили истребитель МиГ-31."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — говорится в сообщении.В центре управления обороной отметили, что при приближении российского истребителя Р-8А развернулся в сторону от российской границы. Там также добавили, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, миг-31, россия, норвегия, баренцево море
Безопасность, МиГ-31, Россия, Норвегия, Баренцево море
Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем
МиГ-31 сопроводил патрульный самолет "Посейдон" ВВС Норвегии над Баренцевым морем
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон", сообщили
в Национальном центре управления обороной.
Как уточняется, сегодня средства контроля воздушного пространства обнаружили судно, приближавшееся к территории России. Для опознавания и недопущения нарушения границы из состава дежурных противовоздушных сил Северного флота отправили истребитель МиГ-31.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — говорится в сообщении.
В центре управления обороной отметили, что при приближении российского истребителя Р-8А развернулся в сторону от российской границы.
Там также добавили, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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