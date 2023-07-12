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Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем - РИА Новости, 12.07.2023
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16:53 12.07.2023 (обновлено: 17:30 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/istrebitel-1883795508.html
Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем
Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем - РИА Новости, 12.07.2023
Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон", сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:53
2023-07-12T17:30
безопасность
миг-31
россия
норвегия
баренцево море
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон", сообщили в Национальном центре управления обороной.Как уточняется, сегодня средства контроля воздушного пространства обнаружили судно, приближавшееся к территории России. Для опознавания и недопущения нарушения границы из состава дежурных противовоздушных сил Северного флота отправили истребитель МиГ-31."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — говорится в сообщении.В центре управления обороной отметили, что при приближении российского истребителя Р-8А развернулся в сторону от российской границы. Там также добавили, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html
россия
норвегия
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безопасность, миг-31, россия, норвегия, баренцево море
Безопасность, МиГ-31, Россия, Норвегия, Баренцево море
Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем

МиГ-31 сопроводил патрульный самолет "Посейдон" ВВС Норвегии над Баренцевым морем

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон", сообщили в Национальном центре управления обороной.
Как уточняется, сегодня средства контроля воздушного пространства обнаружили судно, приближавшееся к территории России. Для опознавания и недопущения нарушения границы из состава дежурных противовоздушных сил Северного флота отправили истребитель МиГ-31.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — говорится в сообщении.
В центре управления обороной отметили, что при приближении российского истребителя Р-8А развернулся в сторону от российской границы.
Там также добавили, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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БезопасностьМиГ-31РоссияНорвегияБаренцево море
 
 
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