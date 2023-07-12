https://ria.ru/20230712/istrebitel-1883795508.html

Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем

Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем - РИА Новости, 12.07.2023

Самолет ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон", сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:53

2023-07-12T16:53

2023-07-12T17:30

безопасность

миг-31

россия

норвегия

баренцево море

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон", сообщили в Национальном центре управления обороной.Как уточняется, сегодня средства контроля воздушного пространства обнаружили судно, приближавшееся к территории России. Для опознавания и недопущения нарушения границы из состава дежурных противовоздушных сил Северного флота отправили истребитель МиГ-31."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — говорится в сообщении.В центре управления обороной отметили, что при приближении российского истребителя Р-8А развернулся в сторону от российской границы. Там также добавили, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html

россия

норвегия

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, миг-31, россия, норвегия, баренцево море