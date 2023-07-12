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Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone для рабочей переписки - РИА Новости, 12.07.2023
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16:45 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/iphone-1883792868.html
Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone для рабочей переписки
Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone для рабочей переписки - РИА Новости, 12.07.2023
Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone для рабочей переписки
Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков подтвердил, что сотрудникам министерства запрещено использовать iPhone для рабочей переписки с 17 июля. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:45
2023-07-12T16:45
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
василий осьмаков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков подтвердил, что сотрудникам министерства запрещено использовать iPhone для рабочей переписки с 17 июля."Да, был приказ… Там формулировка такая: для служебных целей. Запрет на рабочую переписку через iPhone", - сказал чиновник в кулуарах промышленной выставки "Иннопром-2023"."С 17 июля", - уточнил он дату, с которой вводится соответствующий запрет.Ранее о таких нововведения сообщало издание "Ведомости" со ссылкой на источники.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, василий осьмаков
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Василий Осьмаков
Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone для рабочей переписки

Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone для рабочей переписки с 17 июля

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМужчина держит iPhone
Мужчина держит iPhone - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина держит iPhone. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков подтвердил, что сотрудникам министерства запрещено использовать iPhone для рабочей переписки с 17 июля.
"Да, был приказ… Там формулировка такая: для служебных целей. Запрет на рабочую переписку через iPhone", - сказал чиновник в кулуарах промышленной выставки "Иннопром-2023".
"С 17 июля", - уточнил он дату, с которой вводится соответствующий запрет.
Ранее о таких нововведения сообщало издание "Ведомости" со ссылкой на источники.
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