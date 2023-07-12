https://ria.ru/20230712/iphone-1883792868.html

Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone для рабочей переписки

Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone для рабочей переписки - РИА Новости, 12.07.2023

Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone для рабочей переписки

Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков подтвердил, что сотрудникам министерства запрещено использовать iPhone для рабочей переписки с 17 июля. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:45

2023-07-12T16:45

2023-07-12T16:45

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

василий осьмаков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков подтвердил, что сотрудникам министерства запрещено использовать iPhone для рабочей переписки с 17 июля."Да, был приказ… Там формулировка такая: для служебных целей. Запрет на рабочую переписку через iPhone", - сказал чиновник в кулуарах промышленной выставки "Иннопром-2023"."С 17 июля", - уточнил он дату, с которой вводится соответствующий запрет.Ранее о таких нововведения сообщало издание "Ведомости" со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20230603/iphone-1875903489.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, василий осьмаков