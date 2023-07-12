https://ria.ru/20230712/ingushetiya-1883715579.html

Власти Ингушетии решают проблемы водоснабжения населенных пунктов

Власти Ингушетии решают проблемы водоснабжения населенных пунктов - РИА Новости, 12.07.2023

Власти Ингушетии решают проблемы водоснабжения населенных пунктов

Власти Ингушетии решают проблемы водоснабжения населенных пунктов республики с помощью реконструкции Альтиевского водозабора, кроме того, рассматривается... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:28

2023-07-12T13:28

2023-07-12T13:28

республика ингушетия

назрань

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии решают проблемы водоснабжения населенных пунктов республики с помощью реконструкции Альтиевского водозабора, кроме того, рассматривается возможность строительства водозабора на реке Асса, сообщила пресс-служба главы региона. "В Ингушетии на 50% завершены работы по реконструкции и модернизации Альтиевского водозабора. По информации минэнерго, на территории объекта проводятся работы по бурению 10 скважин, которые дополнительно дадут 24 тысячи кубометров воды в сутки. На модернизацию и реконструкцию водозабора выделено 426 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что это позволит улучшить водоснабжение в Назрани, а также в селениях Барсуки, Гамурзиево, Гази-Юрт и Плиево. Самые большие проблемы с водоснабжением, по данным властей, отмечаются в Плиево, где ветхость труб составляет 90%. В связи с этим по поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова здесь ведутся работы по устройству подземных колодцев для накопления воды. На это из резервного фонда правительства региона выделено 5,6 миллиона рублей, работы планируется завершить до конца июля. По словам главы Ингушетии, для кардинального решения проблем водоснабжения в республике необходимо строительство водозабора на реке Ассе мощностью до 100 тысяч кубометров в сутки с последующей заменой ветхих разводящих сетей. "Мы ранее обращались в правительство России с просьбой оказать нам помощь в решении острой и застарелой проблемы. Хочу отметить, что мы находим понимание и поддержку. В планах у нас строительство Ассиновского водозабора для обеспечения бесперебойного водоснабжения. Однако решение вопроса затягивается по причине значительного объема требуемых средств. Это порядка 8 миллиардов рублей. Проектно-сметная документация готова, положительное заключение госэкспертизы получено. Работаем над включением региона в федеральную программу", - подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20230629/kalimatov-1881204662.html

назрань

республика ингушетия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

назрань, республика ингушетия