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Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 12.07.2023
Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг РФ планирует подготовить обновлённый список товаров, разрешённых к параллельному импорту, через 2-3 месяца, сообщил РИА Новости первый замминистра... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:27
2023-07-12T14:27
2023-07-12T14:49
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
василий осьмаков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл- РИА Новости. Минпромторг РФ планирует подготовить обновлённый список товаров, разрешённых к параллельному импорту, через 2-3 месяца, сообщил РИА Новости первый замминистра Василий Осьмаков."Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом", - сказал он, отвечая на вопрос, когда будет подготовлен обновлённый перечень для параллельного импорта.
https://ria.ru/20230602/ogranichenie-1875699579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), василий осьмаков
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Василий Осьмаков
Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг через два-три месяца выпустит новый список товаров для параллельного импорта