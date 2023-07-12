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Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 12.07.2023
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14:27 12.07.2023 (обновлено: 14:49 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/import-1883729587.html
Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 12.07.2023
Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг РФ планирует подготовить обновлённый список товаров, разрешённых к параллельному импорту, через 2-3 месяца, сообщил РИА Новости первый замминистра... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:27
2023-07-12T14:49
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
василий осьмаков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл- РИА Новости. Минпромторг РФ планирует подготовить обновлённый список товаров, разрешённых к параллельному импорту, через 2-3 месяца, сообщил РИА Новости первый замминистра Василий Осьмаков."Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом", - сказал он, отвечая на вопрос, когда будет подготовлен обновлённый перечень для параллельного импорта.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), василий осьмаков
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Василий Осьмаков
Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта

Минпромторг через два-три месяца выпустит новый список товаров для параллельного импорта

© РИА Новости / Павел БедняковСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл- РИА Новости. Минпромторг РФ планирует подготовить обновлённый список товаров, разрешённых к параллельному импорту, через 2-3 месяца, сообщил РИА Новости первый замминистра Василий Осьмаков.
"Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом", - сказал он, отвечая на вопрос, когда будет подготовлен обновлённый перечень для параллельного импорта.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Василий Осьмаков
 
 
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