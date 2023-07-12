https://ria.ru/20230712/import-1883729587.html

Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта

Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 12.07.2023

Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ планирует подготовить обновлённый список товаров, разрешённых к параллельному импорту, через 2-3 месяца, сообщил РИА Новости первый замминистра... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:27

2023-07-12T14:27

2023-07-12T14:49

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

василий осьмаков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл- РИА Новости. Минпромторг РФ планирует подготовить обновлённый список товаров, разрешённых к параллельному импорту, через 2-3 месяца, сообщил РИА Новости первый замминистра Василий Осьмаков."Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом", - сказал он, отвечая на вопрос, когда будет подготовлен обновлённый перечень для параллельного импорта.

https://ria.ru/20230602/ogranichenie-1875699579.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), василий осьмаков