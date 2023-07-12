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Куда могут долететь ракеты большой дальности ATACMS и ER GMLRS - РИА Новости, 12.07.2023
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12:19 12.07.2023 (обновлено: 12:24 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/himars-1859080424.html
Куда могут долететь ракеты большой дальности ATACMS и ER GMLRS
Куда могут долететь ракеты большой дальности ATACMS и ER GMLRS - РИА Новости, 12.07.2023
Куда могут долететь ракеты большой дальности ATACMS и ER GMLRS
Киев постоянно просит западных партнеров предоставить ему ракеты большой дальности. Например, ER GMLRS или ATACMS для реактивной системы залпового огня HIMARS... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:19
2023-07-12T12:24
инфографика
украина
россия
рсзо himars
вооружение
ракеты
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Киев постоянно просит западных партнеров предоставить ему ракеты большой дальности. Например, ER GMLRS или ATACMS для реактивной системы залпового огня HIMARS. Они могут поражать цели на расстоянии до 150 и 300 километров соответственно. В настоящее время максимальная дальность снарядов для HIMARS, которыми располагает Украина, ограничена 80 километрами. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие российские города окажутся в зоне поражения при поставке более дальнобойных боеприпасов.
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украина, россия, рсзо himars, вооружение, ракеты, atacms, инфографика, er gmlrs
Инфографика, Украина, Россия, РСЗО HIMARS, Вооружение, Ракеты, ATACMS, ER GMLRS
Инфографика

Куда могут долететь ракеты большой дальности ATACMS и ER GMLRS

Читать ria.ru в
Киев постоянно просит западных партнеров предоставить ему ракеты большой дальности. Например, ER GMLRS или ATACMS для реактивной системы залпового огня HIMARS. Они могут поражать цели на расстоянии до 150 и 300 километров соответственно. В настоящее время максимальная дальность снарядов для HIMARS, которыми располагает Украина, ограничена 80 километрами. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие российские города окажутся в зоне поражения при поставке более дальнобойных боеприпасов.
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
 
ИнфографикаУкраинаРоссияРСЗО HIMARSВооружениеРакетыATACMSER GMLRS
 
 
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