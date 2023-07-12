https://ria.ru/20230712/himars-1859080424.html

Куда могут долететь ракеты большой дальности ATACMS и ER GMLRS

Куда могут долететь ракеты большой дальности ATACMS и ER GMLRS - РИА Новости, 12.07.2023

Куда могут долететь ракеты большой дальности ATACMS и ER GMLRS

Киев постоянно просит западных партнеров предоставить ему ракеты большой дальности. Например, ER GMLRS или ATACMS для реактивной системы залпового огня HIMARS... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:19

2023-07-12T12:19

2023-07-12T12:24

инфографика

украина

россия

рсзо himars

вооружение

ракеты

atacms

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Киев постоянно просит западных партнеров предоставить ему ракеты большой дальности. Например, ER GMLRS или ATACMS для реактивной системы залпового огня HIMARS. Они могут поражать цели на расстоянии до 150 и 300 километров соответственно. В настоящее время максимальная дальность снарядов для HIMARS, которыми располагает Украина, ограничена 80 километрами. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие российские города окажутся в зоне поражения при поставке более дальнобойных боеприпасов.

украина

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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