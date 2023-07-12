https://ria.ru/20230712/gruziya-1883640979.html

Грузия приветствует итоговый документ саммита НАТО

Грузия приветствует итоговый документ саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

Грузия приветствует итоговый документ саммита НАТО

Грузинская сторона приветствует итоговый документ саммита НАТО, в котором упоминается готовность принять Грузию в альянс, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T00:30

2023-07-12T00:30

2023-07-12T00:30

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грузия

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ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Грузинская сторона приветствует итоговый документ саммита НАТО, в котором упоминается готовность принять Грузию в альянс, говорится в заявлении МИД страны. "Грузинская сторона приветствует поддержку, выраженную в итоговом документе саммита, как в политическом, так и в практическом измерениях. Готовность, подтвержденная государствами-членами на саммите, чрезвычайно важна для Грузии, чтобы продолжить работу по реализации решения, принятого на саммите в Бухаресте, о том, что Грузия станет членом НАТО", - заявил МИД. По данным ведомства, грузинская сторона приветствует твердую позицию НАТО о недопустимости попыток ограничить выбор внешней политики и политики безопасности суверенных стран. В заявлении также отмечено, что, учитывая создавшуюся сложную обстановку в области безопасности, непоколебимая поддержка альянсом суверенитета и территориальной целостности Грузии особенно ценна для грузинской стороны. "Грузия приветствует признание НАТО значительного вклада Грузии в глобальную безопасность и подтверждает свою готовность продолжать свое активное участие в миссиях и операциях НАТО",- отмечает внешнеполитическое ведомство. Согласно принятому во вторник в Вильнюсе итоговому заявлению, страны НАТО подтвердили право Грузии потенциально вступить в альянс, но с выполнением всех стандартных условий, включая план действий по членству.

https://ria.ru/20230709/nato-1883160264.html

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в мире, грузия, нато