https://ria.ru/20230712/gruziya-1883640979.html
Грузия приветствует итоговый документ саммита НАТО
Грузия приветствует итоговый документ саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Грузия приветствует итоговый документ саммита НАТО
Грузинская сторона приветствует итоговый документ саммита НАТО, в котором упоминается готовность принять Грузию в альянс, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:30
2023-07-12T00:30
2023-07-12T00:30
в мире
грузия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342219_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e79d9c043c3251fa7f02d3597bcb374.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Грузинская сторона приветствует итоговый документ саммита НАТО, в котором упоминается готовность принять Грузию в альянс, говорится в заявлении МИД страны. "Грузинская сторона приветствует поддержку, выраженную в итоговом документе саммита, как в политическом, так и в практическом измерениях. Готовность, подтвержденная государствами-членами на саммите, чрезвычайно важна для Грузии, чтобы продолжить работу по реализации решения, принятого на саммите в Бухаресте, о том, что Грузия станет членом НАТО", - заявил МИД. По данным ведомства, грузинская сторона приветствует твердую позицию НАТО о недопустимости попыток ограничить выбор внешней политики и политики безопасности суверенных стран. В заявлении также отмечено, что, учитывая создавшуюся сложную обстановку в области безопасности, непоколебимая поддержка альянсом суверенитета и территориальной целостности Грузии особенно ценна для грузинской стороны. "Грузия приветствует признание НАТО значительного вклада Грузии в глобальную безопасность и подтверждает свою готовность продолжать свое активное участие в миссиях и операциях НАТО",- отмечает внешнеполитическое ведомство. Согласно принятому во вторник в Вильнюсе итоговому заявлению, страны НАТО подтвердили право Грузии потенциально вступить в альянс, но с выполнением всех стандартных условий, включая план действий по членству.
https://ria.ru/20230709/nato-1883160264.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342219_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_34f8adc2934800e7ea531331b8b3cc76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, нато
Грузия приветствует итоговый документ саммита НАТО
МИД Грузии: Тбилиси приветствует итоговый документ саммита НАТО, разрешающий её вступление
ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Грузинская сторона приветствует итоговый документ саммита НАТО, в котором упоминается готовность принять Грузию в альянс, говорится в заявлении МИД страны.
«
"Грузинская сторона приветствует поддержку, выраженную в итоговом документе саммита, как в политическом, так и в практическом измерениях. Готовность, подтвержденная государствами-членами на саммите, чрезвычайно важна для Грузии, чтобы продолжить работу по реализации решения, принятого на саммите в Бухаресте, о том, что Грузия станет членом НАТО", - заявил МИД.
По данным ведомства, грузинская сторона приветствует твердую позицию НАТО о недопустимости попыток ограничить выбор внешней политики и политики безопасности суверенных стран. В заявлении также отмечено, что, учитывая создавшуюся сложную обстановку в области безопасности, непоколебимая поддержка альянсом суверенитета и территориальной целостности Грузии особенно ценна для грузинской стороны.
"Грузия приветствует признание НАТО значительного вклада Грузии в глобальную безопасность и подтверждает свою готовность продолжать свое активное участие в миссиях и операциях НАТО",- отмечает внешнеполитическое ведомство.
Согласно принятому во вторник в Вильнюсе
итоговому заявлению, страны НАТО подтвердили право Грузии потенциально вступить в альянс, но с выполнением всех стандартных условий, включая план действий по членству.
Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии, заявил американский генерал