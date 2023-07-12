ВОЗ предупредила о риске для людей из-за вспышек птичьего гриппа у животных
ВОЗ предупредила о повышенном риске для людей из-за вспышек птичьего гриппа у животных
© AP Photo / Prakash ElamakkaraМедицинские работники в защитных костюмах во время выбраковки уток после обнаружения штамма птичьего гриппа H5N8 в штате Керала, Индия
© AP Photo / Prakash Elamakkara
Медицинские работники в защитных костюмах во время выбраковки уток после обнаружения штамма птичьего гриппа H5N8 в штате Керала, Индия. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает государства проявлять осторожность, так как птичий грипп все чаще поражает млекопитающих, а это создает повышенный риск для людей, говорится в заявлении на сайте организации.
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"С учетом имеющейся на сегодняшний день информации вирус (птичий грипп - ред.), по-видимому, не может легко передаваться от одного человека к другому, но необходима бдительность, чтобы выявить любую эволюцию вируса, которая может это изменить", - приводятся в документе слова директора ВОЗ по обеспечению готовности и профилактике эпидемий Сильви Бриан.
По данным организации, нынешние вспышки птичьего гриппа привели к "опустошению популяций животных", включая домашнюю птицу, диких птиц и некоторых млекопитающих, и "нанесли ущерб" средствам к существованию фермеров и торговле продовольствием.
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"Хотя эти вспышки в значительной степени затрагивают животных, они представляют постоянный риск для людей", - добавляет ВОЗ.
Организация призывает страны усилить эпиднадзор за заболеванием и как можно быстрее сообщать о выявленных случаях.