https://ria.ru/20230712/gripp-1883850694.html

ВОЗ предупредила о риске для людей из-за вспышек птичьего гриппа у животных

ВОЗ предупредила о риске для людей из-за вспышек птичьего гриппа у животных - РИА Новости, 12.07.2023

ВОЗ предупредила о риске для людей из-за вспышек птичьего гриппа у животных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает государства проявлять осторожность, так как птичий грипп все чаще поражает млекопитающих, а это создает... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T20:44

2023-07-12T20:44

2023-07-12T21:44

здоровье - общество

воз

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ЖЕНЕВА, 12 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает государства проявлять осторожность, так как птичий грипп все чаще поражает млекопитающих, а это создает повышенный риск для людей, говорится в заявлении на сайте организации. "С учетом имеющейся на сегодняшний день информации вирус (птичий грипп - ред.), по-видимому, не может легко передаваться от одного человека к другому, но необходима бдительность, чтобы выявить любую эволюцию вируса, которая может это изменить", - приводятся в документе слова директора ВОЗ по обеспечению готовности и профилактике эпидемий Сильви Бриан. По данным организации, нынешние вспышки птичьего гриппа привели к "опустошению популяций животных", включая домашнюю птицу, диких птиц и некоторых млекопитающих, и "нанесли ущерб" средствам к существованию фермеров и торговле продовольствием. "Хотя эти вспышки в значительной степени затрагивают животных, они представляют постоянный риск для людей", - добавляет ВОЗ. Организация призывает страны усилить эпиднадзор за заболеванием и как можно быстрее сообщать о выявленных случаях.

https://ria.ru/20230628/ptichiygripp-1880986305.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230626/gripp-ptitsy-1880565019.html

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здоровье - общество, воз