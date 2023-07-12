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ВОЗ предупредила о риске для людей из-за вспышек птичьего гриппа у животных - РИА Новости, 12.07.2023
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20:44 12.07.2023 (обновлено: 21:44 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/gripp-1883850694.html
ВОЗ предупредила о риске для людей из-за вспышек птичьего гриппа у животных
ВОЗ предупредила о риске для людей из-за вспышек птичьего гриппа у животных - РИА Новости, 12.07.2023
ВОЗ предупредила о риске для людей из-за вспышек птичьего гриппа у животных
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает государства проявлять осторожность, так как птичий грипп все чаще поражает млекопитающих, а это создает... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:44
2023-07-12T21:44
здоровье - общество
воз
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ЖЕНЕВА, 12 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает государства проявлять осторожность, так как птичий грипп все чаще поражает млекопитающих, а это создает повышенный риск для людей, говорится в заявлении на сайте организации. "С учетом имеющейся на сегодняшний день информации вирус (птичий грипп - ред.), по-видимому, не может легко передаваться от одного человека к другому, но необходима бдительность, чтобы выявить любую эволюцию вируса, которая может это изменить", - приводятся в документе слова директора ВОЗ по обеспечению готовности и профилактике эпидемий Сильви Бриан. По данным организации, нынешние вспышки птичьего гриппа привели к "опустошению популяций животных", включая домашнюю птицу, диких птиц и некоторых млекопитающих, и "нанесли ущерб" средствам к существованию фермеров и торговле продовольствием. "Хотя эти вспышки в значительной степени затрагивают животных, они представляют постоянный риск для людей", - добавляет ВОЗ. Организация призывает страны усилить эпиднадзор за заболеванием и как можно быстрее сообщать о выявленных случаях.
https://ria.ru/20230628/ptichiygripp-1880986305.html
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здоровье - общество, воз
Здоровье - Общество, ВОЗ
ВОЗ предупредила о риске для людей из-за вспышек птичьего гриппа у животных

ВОЗ предупредила о повышенном риске для людей из-за вспышек птичьего гриппа у животных

© AP Photo / Prakash ElamakkaraМедицинские работники в защитных костюмах во время выбраковки уток после обнаружения штамма птичьего гриппа H5N8 в штате Керала, Индия
Медицинские работники в защитных костюмах во время выбраковки уток после обнаружения штамма птичьего гриппа H5N8 в штате Керала, Индия - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Prakash Elamakkara
Медицинские работники в защитных костюмах во время выбраковки уток после обнаружения штамма птичьего гриппа H5N8 в штате Керала, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает государства проявлять осторожность, так как птичий грипп все чаще поражает млекопитающих, а это создает повышенный риск для людей, говорится в заявлении на сайте организации.
«
"С учетом имеющейся на сегодняшний день информации вирус (птичий грипп - ред.), по-видимому, не может легко передаваться от одного человека к другому, но необходима бдительность, чтобы выявить любую эволюцию вируса, которая может это изменить", - приводятся в документе слова директора ВОЗ по обеспечению готовности и профилактике эпидемий Сильви Бриан.
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По данным организации, нынешние вспышки птичьего гриппа привели к "опустошению популяций животных", включая домашнюю птицу, диких птиц и некоторых млекопитающих, и "нанесли ущерб" средствам к существованию фермеров и торговле продовольствием.
«
"Хотя эти вспышки в значительной степени затрагивают животных, они представляют постоянный риск для людей", - добавляет ВОЗ.
Организация призывает страны усилить эпиднадзор за заболеванием и как можно быстрее сообщать о выявленных случаях.
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Здоровье - ОбществоВОЗ
 
 
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