https://ria.ru/20230712/granitsa-1883697063.html
На белорусско-украинской границе сломали два пограничных знака
На белорусско-украинской границе сломали два пограничных знака - РИА Новости, 12.07.2023
На белорусско-украинской границе сломали два пограничных знака
Госпогранкомитет Белоруссии заявил в телеграм-канале, что на белорусско-украинской границе обнаружены два выломанных из места крепления пограничных знака,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:07
2023-07-12T12:07
2023-07-12T12:07
в мире
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украина
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил в телеграм-канале, что на белорусско-украинской границе обнаружены два выломанных из места крепления пограничных знака, имеются следы захода с Украины на белорусскую территорию. "Провокации с территории Украины продолжаются: на границе разрушены два пограничных знака. Инцидент произошел 11 июля на участке Мозырского пограничного отряда. Пограничным нарядом на территории Беларуси в непосредственной близости от границы обнаружены два пограничных знака, выломанные из места их установки", - говорится в сообщении белорусского ведомства. Отмечается, что "в ходе осмотра местности в районе места их крепления обнаружены следы захода из Украины на территорию Республики Беларусь и возвращения обратно". По данному факту проводится разбирательство, проинформировали в комитете. "Подобные действия украинской стороны расцениваются исключительно как недалекие попытки обострить обстановку на границе с Беларусью. Госпогранкомитет, в свою очередь, выражает надежду, что украинские военные прекратят напрасные попытки нагнетать ситуацию ввиду их бессмысленности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881496156.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
На белорусско-украинской границе сломали два пограничных знака
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о двух выломанных погранзнаках в Гомельской области
МИНСК, 12 июл – РИА Новости.
Госпогранкомитет Белоруссии заявил в телеграм-канале
, что на белорусско-украинской границе обнаружены два выломанных из места крепления пограничных знака, имеются следы захода с Украины на белорусскую территорию.
"Провокации с территории Украины продолжаются: на границе разрушены два пограничных знака. Инцидент произошел 11 июля на участке Мозырского пограничного отряда. Пограничным нарядом на территории Беларуси в непосредственной близости от границы обнаружены два пограничных знака, выломанные из места их установки", - говорится в сообщении белорусского ведомства. Отмечается, что "в ходе осмотра местности в районе места их крепления обнаружены следы захода из Украины на территорию Республики Беларусь и возвращения обратно".
По данному факту проводится разбирательство, проинформировали в комитете.
"Подобные действия украинской стороны расцениваются исключительно как недалекие попытки обострить обстановку на границе с Беларусью. Госпогранкомитет, в свою очередь, выражает надежду, что украинские военные прекратят напрасные попытки нагнетать ситуацию ввиду их бессмысленности", - говорится в сообщении.
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