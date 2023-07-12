https://ria.ru/20230712/granitsa-1883697063.html

На белорусско-украинской границе сломали два пограничных знака

На белорусско-украинской границе сломали два пограничных знака - РИА Новости, 12.07.2023

На белорусско-украинской границе сломали два пограничных знака

Госпогранкомитет Белоруссии заявил в телеграм-канале, что на белорусско-украинской границе обнаружены два выломанных из места крепления пограничных знака,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:07

2023-07-12T12:07

2023-07-12T12:07

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил в телеграм-канале, что на белорусско-украинской границе обнаружены два выломанных из места крепления пограничных знака, имеются следы захода с Украины на белорусскую территорию. "Провокации с территории Украины продолжаются: на границе разрушены два пограничных знака. Инцидент произошел 11 июля на участке Мозырского пограничного отряда. Пограничным нарядом на территории Беларуси в непосредственной близости от границы обнаружены два пограничных знака, выломанные из места их установки", - говорится в сообщении белорусского ведомства. Отмечается, что "в ходе осмотра местности в районе места их крепления обнаружены следы захода из Украины на территорию Республики Беларусь и возвращения обратно". По данному факту проводится разбирательство, проинформировали в комитете. "Подобные действия украинской стороны расцениваются исключительно как недалекие попытки обострить обстановку на границе с Беларусью. Госпогранкомитет, в свою очередь, выражает надежду, что украинские военные прекратят напрасные попытки нагнетать ситуацию ввиду их бессмысленности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1881496156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина