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В Госдуме предъявили встречные требования к НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:31 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/gosduma-1883654421.html
В Госдуме предъявили встречные требования к НАТО
В Госдуме предъявили встречные требования к НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
В Госдуме предъявили встречные требования к НАТО
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев потребовал от стран НАТО прекратить поставки оружия Украине и вывести своих наемников с... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T06:31
2023-07-12T06:31
специальная военная операция на украине
украина
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сша
нато
леонид ивлев
госдума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев потребовал от стран НАТО прекратить поставки оружия Украине и вывести своих наемников с занятых территорий новых российских регионов. НАТО призвала Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины в пределах международно признанных границ, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе. Альянс также заявил, что никогда не признает "аннексии", предпринятые РФ, в том числе присоединение Крыма. "НАТО стоит начать с себя и для начала прекратить поставлять оружие киевскому режиму и забрать своих наемников с территорий новых регионов Российской Федерации, вступивших по итогам референдума, а не диктовать, что нам делать. У нас есть свой верховный главнокомандующий, и страна будет идти заданным им курсом", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, все надежды Владимира Зеленского на контрнаступление и вступление Украины в НАТО не оправдались. "Если провести параллель, то мне кажется у Зеленского сейчас вой как у собаки Баскервилей на Гримпенских болотах у Шерлока Холмса", - подчеркнул депутат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230712/antonov-1883650577.html
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украина, россия, сша, нато, леонид ивлев, госдума рф, политика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, НАТО, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Политика
В Госдуме предъявили встречные требования к НАТО

Депутат Госдумы Ивлев потребовал от стран НАТО прекратить поставки оружия Киеву

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев потребовал от стран НАТО прекратить поставки оружия Украине и вывести своих наемников с занятых территорий новых российских регионов.
НАТО призвала Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины в пределах международно признанных границ, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе. Альянс также заявил, что никогда не признает "аннексии", предпринятые РФ, в том числе присоединение Крыма.
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"НАТО стоит начать с себя и для начала прекратить поставлять оружие киевскому режиму и забрать своих наемников с территорий новых регионов Российской Федерации, вступивших по итогам референдума, а не диктовать, что нам делать. У нас есть свой верховный главнокомандующий, и страна будет идти заданным им курсом", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, все надежды Владимира Зеленского на контрнаступление и вступление Украины в НАТО не оправдались.
"Если провести параллель, то мне кажется у Зеленского сейчас вой как у собаки Баскервилей на Гримпенских болотах у Шерлока Холмса", - подчеркнул депутат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАНАТОЛеонид ИвлевГосдума РФПолитика
 
 
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