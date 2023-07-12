https://ria.ru/20230712/genotsid-1883853527.html

Смоленский суд продолжил рассмотрение дела о геноциде народов СССР

Смоленский суд продолжил рассмотрение дела о геноциде народов СССР - РИА Новости, 12.07.2023

Смоленский суд продолжил рассмотрение дела о геноциде народов СССР

Смоленский суд допросил руководителя регионального отделения научно-просветительского центра "Холокост" и очевидцев событий периода немецкой оккупации, сообщила РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T21:15

2023-07-12T21:15

2023-07-12T21:15

смоленская область

волонтеры победы

великая отечественная война (1941-1945)

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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Смоленский суд допросил руководителя регионального отделения научно-просветительского центра "Холокост" и очевидцев событий периода немецкой оккупации, сообщила прокуратура Смоленской области в своем Telegram-канале. В среду прошло четвертое заседание суда, процесс начался 5 июля. "В судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей руководитель Смоленского регионального отделения Межрегиональной общественной организации "Научно-просветительский центр "Холокост" Андрейкина В.П., а также очевидцы событий, которые рассказали о жизни представителей различных национальностей, отношении захватчиков к ним в период оккупации Смоленщины", - рассказали в прокуратуре. Руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Наталья Лареева рассказала истории очевидцев и показала видео с рассказами участников Великой Отечественной войны, которые не смогли присутствовать на судебном заседании по состоянию здоровья.

https://ria.ru/20230705/stalingrad-1882474983.html

смоленская область

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смоленская область, волонтеры победы, великая отечественная война (1941-1945)