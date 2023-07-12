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Смоленский суд продолжил рассмотрение дела о геноциде народов СССР - РИА Новости, 12.07.2023
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21:15 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/genotsid-1883853527.html
Смоленский суд продолжил рассмотрение дела о геноциде народов СССР
Смоленский суд продолжил рассмотрение дела о геноциде народов СССР - РИА Новости, 12.07.2023
Смоленский суд продолжил рассмотрение дела о геноциде народов СССР
Смоленский суд допросил руководителя регионального отделения научно-просветительского центра "Холокост" и очевидцев событий периода немецкой оккупации, сообщила РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T21:15
2023-07-12T21:15
смоленская область
волонтеры победы
великая отечественная война (1941-1945)
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Смоленский суд допросил руководителя регионального отделения научно-просветительского центра "Холокост" и очевидцев событий периода немецкой оккупации, сообщила прокуратура Смоленской области в своем Telegram-канале. В среду прошло четвертое заседание суда, процесс начался 5 июля. "В судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей руководитель Смоленского регионального отделения Межрегиональной общественной организации "Научно-просветительский центр "Холокост" Андрейкина В.П., а также очевидцы событий, которые рассказали о жизни представителей различных национальностей, отношении захватчиков к ним в период оккупации Смоленщины", - рассказали в прокуратуре. Руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Наталья Лареева рассказала истории очевидцев и показала видео с рассказами участников Великой Отечественной войны, которые не смогли присутствовать на судебном заседании по состоянию здоровья.
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смоленская область, волонтеры победы, великая отечественная война (1941-1945)
Смоленская область, Волонтеры Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
Смоленский суд продолжил рассмотрение дела о геноциде народов СССР

Смоленский суд допросил главу центра "Холокост" Андрейкина по делу о геноциде народов СССР

© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанкНаступление войск Красной Армии, 1942 год
Наступление войск Красной Армии, 1942 год - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Федор Левшин
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Наступление войск Красной Армии, 1942 год. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Смоленский суд допросил руководителя регионального отделения научно-просветительского центра "Холокост" и очевидцев событий периода немецкой оккупации, сообщила прокуратура Смоленской области в своем Telegram-канале.
В среду прошло четвертое заседание суда, процесс начался 5 июля.
«
"В судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей руководитель Смоленского регионального отделения Межрегиональной общественной организации "Научно-просветительский центр "Холокост" Андрейкина В.П., а также очевидцы событий, которые рассказали о жизни представителей различных национальностей, отношении захватчиков к ним в период оккупации Смоленщины", - рассказали в прокуратуре.
Руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Наталья Лареева рассказала истории очевидцев и показала видео с рассказами участников Великой Отечественной войны, которые не смогли присутствовать на судебном заседании по состоянию здоровья.
Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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5 июля, 22:32
 
Смоленская областьВолонтеры ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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