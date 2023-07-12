https://ria.ru/20230712/garantii-1883795004.html

В офисе Зеленского надеются на подписание гарантий безопасности в 2024 году

В офисе Зеленского надеются на подписание гарантий безопасности в 2024 году - РИА Новости, 12.07.2023

В офисе Зеленского надеются на подписание гарантий безопасности в 2024 году

Киев рассчитывает на подписание "гарантий безопасности" для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году, они будут действовать до вступления страны в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:50

2023-07-12T16:50

2023-07-12T20:31

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Киев рассчитывает на подписание "гарантий безопасности" для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году, они будут действовать до вступления страны в альянс, написал в среду глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале."Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы одержали победу в войне и подписали гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до момента вступления в НАТО", - заявил Ермак.Ранее в среду страны G7 объявили о создании международной рамочной программы, которая открывает путь к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления этих гарантий Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883793721.html

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