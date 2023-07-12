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В офисе Зеленского надеются на подписание гарантий безопасности в 2024 году - РИА Новости, 12.07.2023
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16:50 12.07.2023 (обновлено: 20:31 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/garantii-1883795004.html
В офисе Зеленского надеются на подписание гарантий безопасности в 2024 году
В офисе Зеленского надеются на подписание гарантий безопасности в 2024 году - РИА Новости, 12.07.2023
В офисе Зеленского надеются на подписание гарантий безопасности в 2024 году
Киев рассчитывает на подписание "гарантий безопасности" для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году, они будут действовать до вступления страны в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:50
2023-07-12T20:31
в мире
нато
владимир зеленский
сша
вашингтон
украина
андрей ермак
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Киев рассчитывает на подписание "гарантий безопасности" для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году, они будут действовать до вступления страны в альянс, написал в среду глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале."Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы одержали победу в войне и подписали гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до момента вступления в НАТО", - заявил Ермак.Ранее в среду страны G7 объявили о создании международной рамочной программы, которая открывает путь к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления этих гарантий Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, нато, владимир зеленский, сша, вашингтон, украина, андрей ермак, g7
В мире, НАТО, Владимир Зеленский, США, Вашингтон, Украина, Андрей Ермак, G7
В офисе Зеленского надеются на подписание гарантий безопасности в 2024 году

Ермак надеется на подписание гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО в 2024 году

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание администрации президента Украины в центре Киева
Здание администрации президента Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание администрации президента Украины в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Киев рассчитывает на подписание "гарантий безопасности" для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году, они будут действовать до вступления страны в альянс, написал в среду глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
«
"Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы одержали победу в войне и подписали гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до момента вступления в НАТО", - заявил Ермак.
Ранее в среду страны G7 объявили о создании международной рамочной программы, которая открывает путь к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления этих гарантий Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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