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В Кремле назвали гарантии безопасности для Украины от G7 опасным шагом
В Кремле назвали гарантии безопасности для Украины от G7 опасным шагом - РИА Новости, 12.07.2023
В Кремле назвали гарантии безопасности для Украины от G7 опасным шагом
Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:37
2023-07-12T12:37
2023-07-12T13:29
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации", — сказал представитель Кремля журналистам.По его словам, это чревато "весьма и весьма негативными последствиями" в любом горизонте планирования.Как сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут, сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры стран "Большой семерки" объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.По данным телеканала Sky News, документ предусматривает выделение Киеву военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения военнослужащих ВСУ, а также развитие промышленных мощностей.Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема в альянс.В Кремле подчеркивают, что внимательно следят за ситуацией и напоминают, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала военной операции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, киев
В мире, Украина, Россия, Киев
В Кремле назвали гарантии безопасности для Украины от G7 опасным шагом
Песков назвал предоставление гарантий Украине от G7 посягательством на безопасность России
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации", — сказал представитель Кремля журналистам.
По его словам, это чревато "весьма и весьма негативными последствиями" в любом горизонте планирования.
Как сообщила старший директор по Европе
Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут, сегодня на саммите НАТО
в Вильнюсе
лидеры стран "Большой семерки" объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.
Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, заявил Таяни
По данным телеканала Sky News, документ предусматривает выделение Киеву
военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения военнослужащих ВСУ
, а также развитие промышленных мощностей.
Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский
. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема в альянс.
В Кремле подчеркивают, что внимательно следят за ситуацией и напоминают, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала военной операции.
Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна