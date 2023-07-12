https://ria.ru/20230712/garantii-1883669058.html
Страны G7 в среду объявят о гарантиях безопасности для Украины
Страны G7 в среду объявят о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 12.07.2023
Страны G7 в среду объявят о гарантиях безопасности для Украины
Лидеры стран "Большой семерки" сегодня объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, сообщила старший директор по Европе Совета... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:49
2023-07-12T09:49
2023-07-12T15:08
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" сегодня объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут."Президент Байден и лидеры G7 вместе с <...> Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины", — сказала она.Также будет объявлено о планах стран G7 помочь Украине создать вооруженные силы, "которые смогут защитить себя и сдержать будущие нападения", добавила представитель американской администрации.Она уточнила, что сегодня начнется серия переговоров стран "Большой семерки" с Украиной по достижению двусторонних гарантий безопасности.Декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву, вероятно, будет ратифицирована сегодня на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщил со ссылкой на канцелярию британского премьера телеканал Sky News. По его данным, документ предусматривает выделение военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения военнослужащих ВСУ, а также развитие промышленных мощностей Украины.Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует Владимир Зеленский. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема Украины в альянс.В Кремле подчеркивают, что внимательно следят за ситуацией, и напоминают, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
Страны G7 в среду объявят о гарантиях безопасности для Украины
Белый дом: гарантии безопасности для Украины будут объявлены в среду
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" сегодня объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.
«
"Президент Байден и лидеры G7 вместе с <...> Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины", — сказала она.
Также будет объявлено о планах стран G7 помочь Украине создать вооруженные силы, "которые смогут защитить себя и сдержать будущие нападения", добавила представитель американской администрации.
Она уточнила, что сегодня начнется серия переговоров стран "Большой семерки" с Украиной по достижению двусторонних гарантий безопасности.
"Зеленский злится": на саммите НАТО Украину ждал неприятный сюрприз
Декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву
, вероятно, будет ратифицирована сегодня на полях саммита НАТО
в Вильнюсе
, сообщил со ссылкой на канцелярию британского премьера телеканал Sky News. По его данным, документ предусматривает выделение военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения военнослужащих ВСУ, а также развитие промышленных мощностей Украины.
Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует Владимир Зеленский. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема Украины в альянс.
В Кремле подчеркивают, что внимательно следят за ситуацией, и напоминают, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик