https://ria.ru/20230712/garantii-1883669058.html

Страны G7 в среду объявят о гарантиях безопасности для Украины

Страны G7 в среду объявят о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 12.07.2023

Страны G7 в среду объявят о гарантиях безопасности для Украины

Лидеры стран "Большой семерки" сегодня объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, сообщила старший директор по Европе Совета... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T09:49

2023-07-12T09:49

2023-07-12T15:08

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" сегодня объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут."Президент Байден и лидеры G7 вместе с <...> Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины", — сказала она.Также будет объявлено о планах стран G7 помочь Украине создать вооруженные силы, "которые смогут защитить себя и сдержать будущие нападения", добавила представитель американской администрации.Она уточнила, что сегодня начнется серия переговоров стран "Большой семерки" с Украиной по достижению двусторонних гарантий безопасности.Декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву, вероятно, будет ратифицирована сегодня на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщил со ссылкой на канцелярию британского премьера телеканал Sky News. По его данным, документ предусматривает выделение военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения военнослужащих ВСУ, а также развитие промышленных мощностей Украины.Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует Владимир Зеленский. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема Украины в альянс.В Кремле подчеркивают, что внимательно следят за ситуацией, и напоминают, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина