https://ria.ru/20230712/forum-1883704654.html
Путин выступит на Форуме будущих технологий
Путин выступит на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 12.07.2023
Путин выступит на Форуме будущих технологий
Президент России Владимир Путин в четверг выступит на Форуме будущих технологий, пообщается с молодыми учеными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:37
2023-07-12T12:37
2023-07-12T12:40
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на Форуме будущих технологий, пообщается с молодыми учеными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня Путин готовится к завтрашнему форуму - это будет Форум будущих технологий. Он будет общаться с молодыми учеными", - сказал Песков.По его словам, Путин посетит выставку завтра."Очень важное мероприятие, там ожидается достаточно объемное выступление Путина", - отметил Песков.
https://ria.ru/20230712/murashko-1883704305.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_9be9a20464b4110229f3c38d7af711fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин выступит на Форуме будущих технологий
Песков: Путин завтра выступит на Форуме будущих технологий и пообщается с молодыми учеными
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на Форуме будущих технологий, пообщается с молодыми учеными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин готовится к завтрашнему форуму - это будет Форум будущих технологий. Он будет общаться с молодыми учеными", - сказал Песков.
По его словам, Путин посетит выставку завтра.
"Очень важное мероприятие, там ожидается достаточно объемное выступление Путина", - отметил Песков.
Путин в среду встретится с главой Минздрава Мурашко