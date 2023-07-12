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Путин выступит на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 12.07.2023
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12:37 12.07.2023 (обновлено: 12:40 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/forum-1883704654.html
Путин выступит на Форуме будущих технологий
Путин выступит на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 12.07.2023
Путин выступит на Форуме будущих технологий
Президент России Владимир Путин в четверг выступит на Форуме будущих технологий, пообщается с молодыми учеными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:37
2023-07-12T12:40
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на Форуме будущих технологий, пообщается с молодыми учеными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня Путин готовится к завтрашнему форуму - это будет Форум будущих технологий. Он будет общаться с молодыми учеными", - сказал Песков.По его словам, Путин посетит выставку завтра."Очень важное мероприятие, там ожидается достаточно объемное выступление Путина", - отметил Песков.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин выступит на Форуме будущих технологий

Песков: Путин завтра выступит на Форуме будущих технологий и пообщается с молодыми учеными

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на Форуме будущих технологий, пообщается с молодыми учеными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин готовится к завтрашнему форуму - это будет Форум будущих технологий. Он будет общаться с молодыми учеными", - сказал Песков.
По его словам, Путин посетит выставку завтра.
"Очень важное мероприятие, там ожидается достаточно объемное выступление Путина", - отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Вчера, 12:33
 
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