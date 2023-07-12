https://ria.ru/20230712/forum-1883704654.html

Путин выступит на Форуме будущих технологий

Путин выступит на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 12.07.2023

Путин выступит на Форуме будущих технологий

Президент России Владимир Путин в четверг выступит на Форуме будущих технологий, пообщается с молодыми учеными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:37

2023-07-12T12:37

2023-07-12T12:40

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на Форуме будущих технологий, пообщается с молодыми учеными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня Путин готовится к завтрашнему форуму - это будет Форум будущих технологий. Он будет общаться с молодыми учеными", - сказал Песков.По его словам, Путин посетит выставку завтра."Очень важное мероприятие, там ожидается достаточно объемное выступление Путина", - отметил Песков.

https://ria.ru/20230712/murashko-1883704305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия