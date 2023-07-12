https://ria.ru/20230712/forum-1883677662.html
РЭЦ: форум "Сделано в России" состоится 19-20 октября 2023 года
РЭЦ: форум "Сделано в России" состоится 19-20 октября 2023 года - РИА Новости, 12.07.2023
РЭЦ: форум "Сделано в России" состоится 19-20 октября 2023 года
Международный экспортный форум "Сделано в России" в 2023 году состоится 19-20 октября в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, заявила генеральный... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:41
2023-07-12T10:41
2023-07-12T10:43
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
москва
вероника никишина
манеж
иннопром
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России" в 2023 году состоится 19-20 октября в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на "Иннопроме"."Я рада пригласить всех на главный экспортный форум страны - "Сделано в России", который в этом году пройдет 19-20 октября в Москве. Прорывные кейсы компаний, работа программы продвижения "Made in Russia", инициативы по поддержке бизнеса - все это мы традиционно обсуждаем на мероприятии. Форум уже не первый год является основной площадкой, где формулируются новые направления развития внешнеторговой деятельности, где на самом высоком уровне бизнес и власть ведут результативный диалог", - сказала Никишина.По ее словам, на форуме "Сделано в России" также традиционно состоится награждение победителей всероссийского конкурса "Экспортер года". На церемонии отметят компании, которые, несмотря на непростую экономическую ситуацию и переориентацию на новые рынки, смогли нарастить объемы экспорта и найти возможности для развития бизнеса.
https://ria.ru/20230703/znak-1881958745.html
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РИА Новости
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, москва, вероника никишина, манеж, иннопром, форум "сделано в россии", сделано в россии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Москва, Вероника Никишина, Манеж, Иннопром, Форум "Сделано в России", Сделано в России