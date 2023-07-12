https://ria.ru/20230712/forum-1883677662.html

РЭЦ: форум "Сделано в России" состоится 19-20 октября 2023 года

РЭЦ: форум "Сделано в России" состоится 19-20 октября 2023 года - РИА Новости, 12.07.2023

РЭЦ: форум "Сделано в России" состоится 19-20 октября 2023 года

Международный экспортный форум "Сделано в России" в 2023 году состоится 19-20 октября в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, заявила генеральный... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:41

2023-07-12T10:41

2023-07-12T10:43

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

москва

вероника никишина

манеж

иннопром

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России" в 2023 году состоится 19-20 октября в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на "Иннопроме"."Я рада пригласить всех на главный экспортный форум страны - "Сделано в России", который в этом году пройдет 19-20 октября в Москве. Прорывные кейсы компаний, работа программы продвижения "Made in Russia", инициативы по поддержке бизнеса - все это мы традиционно обсуждаем на мероприятии. Форум уже не первый год является основной площадкой, где формулируются новые направления развития внешнеторговой деятельности, где на самом высоком уровне бизнес и власть ведут результативный диалог", - сказала Никишина.По ее словам, на форуме "Сделано в России" также традиционно состоится награждение победителей всероссийского конкурса "Экспортер года". На церемонии отметят компании, которые, несмотря на непростую экономическую ситуацию и переориентацию на новые рынки, смогли нарастить объемы экспорта и найти возможности для развития бизнеса.

https://ria.ru/20230703/znak-1881958745.html

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, москва, вероника никишина, манеж, иннопром, форум "сделано в россии", сделано в россии