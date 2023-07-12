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ФБР не цензурирует контент соцсетей, но признает мониторинг за компаниями - РИА Новости, 12.07.2023
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23:42 12.07.2023 (обновлено: 23:47 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/fbr-1883864577.html
ФБР не цензурирует контент соцсетей, но признает мониторинг за компаниями
ФБР не цензурирует контент соцсетей, но признает мониторинг за компаниями - РИА Новости, 12.07.2023
ФБР не цензурирует контент соцсетей, но признает мониторинг за компаниями
ФБР не цензурирует контент социальных сетей, но взаимодействует с компаниями в том, что касается мониторинга их контента, заявил в среду на слушаниях в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T23:42
2023-07-12T23:47
в мире
сша
украина
технологии
россия
джо байден
кристофер рэй
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. ФБР не цензурирует контент социальных сетей, но взаимодействует с компаниями в том, что касается мониторинга их контента, заявил в среду на слушаниях в конгрессе глава ведомства Кристофер Рэй. "Мы не просим соцсети цензурировать информацию или подавлять ее, когда это касается интересов национальной безопасности", - сказал глава ФБР, отвечая на вопросы членов юридического комитета палаты представителей. При этом, уточнил он, ФБР "уведомляет" соцсети, "когда какое-либо из наших разведывательных ведомств дает нам информацию о том, что за неким аккаунтом стоит иностранная разведка". По словам руководителя ФБР, его ведомство "привлекает внимание соцсетей" к такого рода контенту, но дает понять, что "делать ли что-либо с этим - решают компании". Отвечая на вопросы законодателей, глава ФБР затруднился прокомментировать сообщения о том, что русскоязычный аккаунт госдепартамента США был заблокирован якобы по требованию его ведомства. "Не припоминаю", - сказал об этом Рэй. При этом он признал, что его ведомство взаимодействует со Службой безопасности Украины, которая "просит нас о помощи по целому ряду вопросов". "Одним из них была просьба связаться с соцсетями от их имени, поскольку вторжение русских отрезало украинские возможности по коммуникациям, и мы передали информацию от СБУ соцсетям", - рассказал Рэй. Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США, что ФБР взаимодействовало с СБУ с целью удаления пророссийских аккаунтов в соцсетях. В МИД РФ ранее заявляли, что американские IT-компании оказывают помощь Киеву в распространении информации экстремистских организаций и активно применяют цензуру. Республиканцы в конгрессе обвиняют руководство ФБР в политизации работы ведомства и использовании его возможностей для продвижения интересов действующей администрации, в том числе в оказании давления на соцсети для формирования нужной повестки. В числе претензий конгрессмены указывают на якобы имевшее место замалчивание историй, касающихся сына президента Джо Байдена, выборов 2020 года и пандемии коронавируса. Руководство ФБР эти претензии отвергает.
https://ria.ru/20230711/tsenzura-1883418063.html
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в мире, сша, украина, технологии, россия, джо байден, кристофер рэй, федеральное бюро расследований сша, служба безопасности украины
В мире, США, Украина, Технологии, Россия, Джо Байден, Кристофер Рэй, Федеральное бюро расследований США, Служба безопасности Украины
ФБР не цензурирует контент соцсетей, но признает мониторинг за компаниями

ФБР не цензурирует контент соцсетей, но признает мониторинг за другими компаниями

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. ФБР не цензурирует контент социальных сетей, но взаимодействует с компаниями в том, что касается мониторинга их контента, заявил в среду на слушаниях в конгрессе глава ведомства Кристофер Рэй.
"Мы не просим соцсети цензурировать информацию или подавлять ее, когда это касается интересов национальной безопасности", - сказал глава ФБР, отвечая на вопросы членов юридического комитета палаты представителей. При этом, уточнил он, ФБР "уведомляет" соцсети, "когда какое-либо из наших разведывательных ведомств дает нам информацию о том, что за неким аккаунтом стоит иностранная разведка". По словам руководителя ФБР, его ведомство "привлекает внимание соцсетей" к такого рода контенту, но дает понять, что "делать ли что-либо с этим - решают компании".
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
CNN: ФБР и СБУ работали над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях
11 июля, 04:36
Отвечая на вопросы законодателей, глава ФБР затруднился прокомментировать сообщения о том, что русскоязычный аккаунт госдепартамента США был заблокирован якобы по требованию его ведомства. "Не припоминаю", - сказал об этом Рэй. При этом он признал, что его ведомство взаимодействует со Службой безопасности Украины, которая "просит нас о помощи по целому ряду вопросов".
«
"Одним из них была просьба связаться с соцсетями от их имени, поскольку вторжение русских отрезало украинские возможности по коммуникациям, и мы передали информацию от СБУ соцсетям", - рассказал Рэй.
Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США, что ФБР взаимодействовало с СБУ с целью удаления пророссийских аккаунтов в соцсетях. В МИД РФ ранее заявляли, что американские IT-компании оказывают помощь Киеву в распространении информации экстремистских организаций и активно применяют цензуру.
Республиканцы в конгрессе обвиняют руководство ФБР в политизации работы ведомства и использовании его возможностей для продвижения интересов действующей администрации, в том числе в оказании давления на соцсети для формирования нужной повестки. В числе претензий конгрессмены указывают на якобы имевшее место замалчивание историй, касающихся сына президента Джо Байдена, выборов 2020 года и пандемии коронавируса. Руководство ФБР эти претензии отвергает.
Американец с флагом США - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Эксперт назвал "верхушку айсберга" американской цензуры
8 июля, 01:48
 
В миреСШАУкраинаТехнологииРоссияДжо БайденКристофер РэйФедеральное бюро расследований СШАСлужба безопасности Украины
 
 
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