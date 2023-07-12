ФБР не цензурирует контент соцсетей, но признает мониторинг за компаниями
ФБР не цензурирует контент соцсетей, но признает мониторинг за другими компаниями
© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. ФБР не цензурирует контент социальных сетей, но взаимодействует с компаниями в том, что касается мониторинга их контента, заявил в среду на слушаниях в конгрессе глава ведомства Кристофер Рэй.
"Мы не просим соцсети цензурировать информацию или подавлять ее, когда это касается интересов национальной безопасности", - сказал глава ФБР, отвечая на вопросы членов юридического комитета палаты представителей. При этом, уточнил он, ФБР "уведомляет" соцсети, "когда какое-либо из наших разведывательных ведомств дает нам информацию о том, что за неким аккаунтом стоит иностранная разведка". По словам руководителя ФБР, его ведомство "привлекает внимание соцсетей" к такого рода контенту, но дает понять, что "делать ли что-либо с этим - решают компании".
Отвечая на вопросы законодателей, глава ФБР затруднился прокомментировать сообщения о том, что русскоязычный аккаунт госдепартамента США был заблокирован якобы по требованию его ведомства. "Не припоминаю", - сказал об этом Рэй. При этом он признал, что его ведомство взаимодействует со Службой безопасности Украины, которая "просит нас о помощи по целому ряду вопросов".
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"Одним из них была просьба связаться с соцсетями от их имени, поскольку вторжение русских отрезало украинские возможности по коммуникациям, и мы передали информацию от СБУ соцсетям", - рассказал Рэй.
Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США, что ФБР взаимодействовало с СБУ с целью удаления пророссийских аккаунтов в соцсетях. В МИД РФ ранее заявляли, что американские IT-компании оказывают помощь Киеву в распространении информации экстремистских организаций и активно применяют цензуру.
Республиканцы в конгрессе обвиняют руководство ФБР в политизации работы ведомства и использовании его возможностей для продвижения интересов действующей администрации, в том числе в оказании давления на соцсети для формирования нужной повестки. В числе претензий конгрессмены указывают на якобы имевшее место замалчивание историй, касающихся сына президента Джо Байдена, выборов 2020 года и пандемии коронавируса. Руководство ФБР эти претензии отвергает.