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ФБР не цензурирует контент соцсетей, но признает мониторинг за компаниями

ФБР не цензурирует контент соцсетей, но признает мониторинг за компаниями - РИА Новости, 12.07.2023

ФБР не цензурирует контент соцсетей, но признает мониторинг за компаниями

ФБР не цензурирует контент социальных сетей, но взаимодействует с компаниями в том, что касается мониторинга их контента, заявил в среду на слушаниях в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T23:42

2023-07-12T23:42

2023-07-12T23:47

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. ФБР не цензурирует контент социальных сетей, но взаимодействует с компаниями в том, что касается мониторинга их контента, заявил в среду на слушаниях в конгрессе глава ведомства Кристофер Рэй. "Мы не просим соцсети цензурировать информацию или подавлять ее, когда это касается интересов национальной безопасности", - сказал глава ФБР, отвечая на вопросы членов юридического комитета палаты представителей. При этом, уточнил он, ФБР "уведомляет" соцсети, "когда какое-либо из наших разведывательных ведомств дает нам информацию о том, что за неким аккаунтом стоит иностранная разведка". По словам руководителя ФБР, его ведомство "привлекает внимание соцсетей" к такого рода контенту, но дает понять, что "делать ли что-либо с этим - решают компании". Отвечая на вопросы законодателей, глава ФБР затруднился прокомментировать сообщения о том, что русскоязычный аккаунт госдепартамента США был заблокирован якобы по требованию его ведомства. "Не припоминаю", - сказал об этом Рэй. При этом он признал, что его ведомство взаимодействует со Службой безопасности Украины, которая "просит нас о помощи по целому ряду вопросов". "Одним из них была просьба связаться с соцсетями от их имени, поскольку вторжение русских отрезало украинские возможности по коммуникациям, и мы передали информацию от СБУ соцсетям", - рассказал Рэй. Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США, что ФБР взаимодействовало с СБУ с целью удаления пророссийских аккаунтов в соцсетях. В МИД РФ ранее заявляли, что американские IT-компании оказывают помощь Киеву в распространении информации экстремистских организаций и активно применяют цензуру. Республиканцы в конгрессе обвиняют руководство ФБР в политизации работы ведомства и использовании его возможностей для продвижения интересов действующей администрации, в том числе в оказании давления на соцсети для формирования нужной повестки. В числе претензий конгрессмены указывают на якобы имевшее место замалчивание историй, касающихся сына президента Джо Байдена, выборов 2020 года и пандемии коронавируса. Руководство ФБР эти претензии отвергает.

https://ria.ru/20230711/tsenzura-1883418063.html

https://ria.ru/20230708/tsenzura-1882917357.html

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в мире, сша, украина, технологии, россия, джо байден, кристофер рэй, федеральное бюро расследований сша, служба безопасности украины