https://ria.ru/20230712/estoniya-1883844796.html

МО Эстонии заявили о неготовности к постоянному размещению бригады НАТО

МО Эстонии заявили о неготовности к постоянному размещению бригады НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

МО Эстонии заявили о неготовности к постоянному размещению бригады НАТО

Эстония не готова разместить в стране дополнительную бригаду НАТО на постоянной основе, поскольку это потребует больших расходов, сообщил в среду эстонский... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T20:03

2023-07-12T20:03

2023-07-12T20:03

в мире

эстония

ханно певкур

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл - РИА Новости. Эстония не готова разместить в стране дополнительную бригаду НАТО на постоянной основе, поскольку это потребует больших расходов, сообщил в среду эстонский министр обороны Ханно Певкур. По словам министра, дислокация бригады НАТО на постоянной основе стала бы чрезмерным грузом для эстонских налогоплательщиков. "Мы заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы деньги эстонских налогоплательщиков шли на укрепление обороноспособности Эстонии. Если мы говорим о постоянной бригаде, 3000-4000 бойцов, то развертывание постоянной бригады означает также и доставку их семей, и строительство школ. Речь идет примерно о десяти тысячах человек, которых нужно разместить, обеспечить работой, местами в детских садах, и так далее и тому подобное", - сказал Певкур порталу эстонского телерадиовещания ERR на саммите НАТО в Вильнюсе. Министр также отметил, что в Эстонии уже несколько лет размещается международный батальон НАТО. "Иными словами, в структуре нашей обороны мы выбрали такое направление, что нам лучше иметь постоянное присутствие НАТО в виде батальона передового развертывания, в Эстонии и так постоянно находится более 2000 бойцов союзников", - добавил он. По словам Певкура, Эстония должна сосредоточиться на развитии собственного оборонного потенциала. "Потому что это самые быстрые силы, которые у нас есть, начиная с ополчения Кайтселиит, и заканчивая нашими первой и второй пехотными бригадами. Это то, что мы развиваем, это то, где мы хотим, чтобы у наших бойцов было очень хорошее оружие, очень хорошие средства защиты. До тех пор мы рассчитываем на то, что союзники будут приезжать сюда, будут проводить здесь учения, и мы будем тренироваться вместе с ними", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230711/ugroza-1883559992.html

https://ria.ru/20230712/statuya-1883802176.html

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в мире, эстония, ханно певкур, нато, вильнюс