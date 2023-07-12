Рейтинг@Mail.ru
МО Эстонии заявили о неготовности к постоянному размещению бригады НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/estoniya-1883844796.html
МО Эстонии заявили о неготовности к постоянному размещению бригады НАТО
МО Эстонии заявили о неготовности к постоянному размещению бригады НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
МО Эстонии заявили о неготовности к постоянному размещению бригады НАТО
Эстония не готова разместить в стране дополнительную бригаду НАТО на постоянной основе, поскольку это потребует больших расходов, сообщил в среду эстонский... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:03
2023-07-12T20:03
в мире
эстония
ханно певкур
нато
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938262_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_99c549454ffd62ff548957dc51ab4400.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл - РИА Новости. Эстония не готова разместить в стране дополнительную бригаду НАТО на постоянной основе, поскольку это потребует больших расходов, сообщил в среду эстонский министр обороны Ханно Певкур. По словам министра, дислокация бригады НАТО на постоянной основе стала бы чрезмерным грузом для эстонских налогоплательщиков. "Мы заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы деньги эстонских налогоплательщиков шли на укрепление обороноспособности Эстонии. Если мы говорим о постоянной бригаде, 3000-4000 бойцов, то развертывание постоянной бригады означает также и доставку их семей, и строительство школ. Речь идет примерно о десяти тысячах человек, которых нужно разместить, обеспечить работой, местами в детских садах, и так далее и тому подобное", - сказал Певкур порталу эстонского телерадиовещания ERR на саммите НАТО в Вильнюсе. Министр также отметил, что в Эстонии уже несколько лет размещается международный батальон НАТО. "Иными словами, в структуре нашей обороны мы выбрали такое направление, что нам лучше иметь постоянное присутствие НАТО в виде батальона передового развертывания, в Эстонии и так постоянно находится более 2000 бойцов союзников", - добавил он. По словам Певкура, Эстония должна сосредоточиться на развитии собственного оборонного потенциала. "Потому что это самые быстрые силы, которые у нас есть, начиная с ополчения Кайтселиит, и заканчивая нашими первой и второй пехотными бригадами. Это то, что мы развиваем, это то, где мы хотим, чтобы у наших бойцов было очень хорошее оружие, очень хорошие средства защиты. До тех пор мы рассчитываем на то, что союзники будут приезжать сюда, будут проводить здесь учения, и мы будем тренироваться вместе с ними", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230711/ugroza-1883559992.html
https://ria.ru/20230712/statuya-1883802176.html
эстония
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938262_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7f3705c412eb22eaf7e83bdc33db4739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, ханно певкур, нато, вильнюс
В мире, Эстония, Ханно Певкур, НАТО, Вильнюс
МО Эстонии заявили о неготовности к постоянному размещению бригады НАТО

Певкур: Эстония не готова к постоянному размещению бригады НАТО из-за больших расходов

© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии около здания Таллинской ратуши
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл - РИА Новости. Эстония не готова разместить в стране дополнительную бригаду НАТО на постоянной основе, поскольку это потребует больших расходов, сообщил в среду эстонский министр обороны Ханно Певкур.
По словам министра, дислокация бригады НАТО на постоянной основе стала бы чрезмерным грузом для эстонских налогоплательщиков.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Премьер Эстонии назвала Россию угрозой для НАТО
11 июля, 16:40
«
"Мы заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы деньги эстонских налогоплательщиков шли на укрепление обороноспособности Эстонии. Если мы говорим о постоянной бригаде, 3000-4000 бойцов, то развертывание постоянной бригады означает также и доставку их семей, и строительство школ. Речь идет примерно о десяти тысячах человек, которых нужно разместить, обеспечить работой, местами в детских садах, и так далее и тому подобное", - сказал Певкур порталу эстонского телерадиовещания ERR на саммите НАТО в Вильнюсе.
Министр также отметил, что в Эстонии уже несколько лет размещается международный батальон НАТО. "Иными словами, в структуре нашей обороны мы выбрали такое направление, что нам лучше иметь постоянное присутствие НАТО в виде батальона передового развертывания, в Эстонии и так постоянно находится более 2000 бойцов союзников", - добавил он.
По словам Певкура, Эстония должна сосредоточиться на развитии собственного оборонного потенциала. "Потому что это самые быстрые силы, которые у нас есть, начиная с ополчения Кайтселиит, и заканчивая нашими первой и второй пехотными бригадами. Это то, что мы развиваем, это то, где мы хотим, чтобы у наших бойцов было очень хорошее оружие, очень хорошие средства защиты. До тех пор мы рассчитываем на то, что союзники будут приезжать сюда, будут проводить здесь учения, и мы будем тренироваться вместе с ними", - подчеркнул министр.
Памятник Владимиру Зеленскому из песка в образе Статуи свободы
В Эстонии автомобиль протаранил статую с головой Зеленского
Вчера, 17:24
 
В миреЭстонияХанно ПевкурНАТОВильнюс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала