https://ria.ru/20230712/elektroseti-1883699176.html

В двух областях Украины оказались повреждены электросети

В двух областях Украины оказались повреждены электросети - РИА Новости, 12.07.2023

В двух областях Украины оказались повреждены электросети

Электросети повреждены в Харьковской и Сумской областях Украины, сообщили в своем телеграм-канале в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:13

2023-07-12T12:13

2023-07-12T12:13

украина

сумская область

укрэнерго

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Электросети повреждены в Харьковской и Сумской областях Украины, сообщили в своем телеграм-канале в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "В результате обстрелов есть повреждения сетей на Харьковщине и Сумщине", - говорится в сообщении "Укрэнерго". По информации компании, всего из-за боевых действий без света на Украине остаются 406 населенных пунктов в прифронтовых областях. Восстановление электроснабжения ведется при условии гарантий безопасности для ремонтных бригад и с разрешения военных.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

сумская область

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украина, сумская область, укрэнерго