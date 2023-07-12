https://ria.ru/20230712/elektroseti-1883699176.html
В двух областях Украины оказались повреждены электросети
В двух областях Украины оказались повреждены электросети - РИА Новости, 12.07.2023
В двух областях Украины оказались повреждены электросети
Электросети повреждены в Харьковской и Сумской областях Украины, сообщили в своем телеграм-канале в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:13
2023-07-12T12:13
2023-07-12T12:13
украина
сумская область
укрэнерго
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Электросети повреждены в Харьковской и Сумской областях Украины, сообщили в своем телеграм-канале в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "В результате обстрелов есть повреждения сетей на Харьковщине и Сумщине", - говорится в сообщении "Укрэнерго". По информации компании, всего из-за боевых действий без света на Украине остаются 406 населенных пунктов в прифронтовых областях. Восстановление электроснабжения ведется при условии гарантий безопасности для ремонтных бригад и с разрешения военных.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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украина, сумская область, укрэнерго
Украина, Сумская область, Укрэнерго
В двух областях Украины оказались повреждены электросети
"Укрэнерго" сообщило о повреждении электросетей в Харьковской и Сумской областях