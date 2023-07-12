https://ria.ru/20230712/elektromototsikl-1883804613.html

В Москве разработали первый в России электромотоцикл

В Москве разработали первый в России электромотоцикл - РИА Новости, 12.07.2023

В Москве разработали первый в России электромотоцикл

Производитель из Москвы создал первый в России электромотоцикл Aurus Merlon, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:32

2023-07-12T17:32

2023-07-12T18:39

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

владислав овчинский

москва

россия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Производитель из Москвы создал первый в России электромотоцикл Aurus Merlon, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. "Предприятие НАМИ первым в России разработало электромотоцикл. Уровень локализации его производства составляет 80 процентов", — приводятся его слова на официальном сайте мэра и правительства города.Овчинский уточнил, что сейчас мотоцикл проходит этап опытного тестирования. Серийное производство планируется запустить в начале 2024 года.Отмечается, что электромотоцикл можно эксплуатировать при отрицательных температурах — до минус 25 градусов. Транспортное средство оснастили подогревом руля, ручек, электрорегулировкой положения ветрового стекла, сенсорной электронной приборной панелью, а также функцией быстрой зарядки. Мотоцикл cпособен разогнаться до 100 километров в час за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час, запас хода — 200 километров.

https://ria.ru/20230617/lada-1878891479.html

москва

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", владислав овчинский, москва, россия