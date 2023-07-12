https://ria.ru/20230712/ekonomika-1883542832.html
С низкого старта: экономика России показала внезапный рост
С низкого старта: экономика России показала внезапный рост - РИА Новости, 12.07.2023
С низкого старта: экономика России показала внезапный рост
В мае ВВП страны неожиданно прибавил 5,4% в годовом выражении, за весь 2023-й ждут около двух процентов. Прогнозы ведущих международных финансовых институтов о... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:00
2023-07-12T08:00
2023-07-12T08:01
россия
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
всемирный банк
ввп
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В мае ВВП страны неожиданно прибавил 5,4% в годовом выражении, за весь 2023-й ждут около двух процентов. Прогнозы ведущих международных финансовых институтов о затяжной рецессии не оправдались. Что повлияло на динамику и какие отрасли помогают экономике в сложной ситуации — в материале РИА Новости.Лучше прогнозовВ Bloomberg Economics уверяли: в 2022-м Россия потеряет 3,5% ВВП. Однако этого не произошло. Спад оказался меньше, чем в пандемийном 2020-м: 2,1 против 2,7%.Аналитики агентства предсказывали обвал в первом квартале 2023-го. Более чем на восемь процентов — из-за специальной военной операции и масштабных санкций. Реальность — минус 1,8. Западные эксперты в недоумении.Такого запаса прочности никто не ожидал. А в мае, по оценке Минэкономразвития, ВВП в годовом выражении увеличился на 5,4%. Статистики за весь второй квартал пока нет. Однако, как сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов, экономика растет темпами, близкими к верхней границе прогноза Центробанка (0,5-2% за год). Предполагают, что за квартал насчитают плюс 4,2%.Реальный секторКонечно, весенний взлет связан прежде всего с эффектом низкой базы: год назад в это время был пиковый спад. Однако подействовали и фундаментальные факторы.Затяжную рецессию России предрекали в том числе "из-за вынужденной структурной трансформации в низкотехнологичную экономику". Но получилось наоборот. Если ранее страна была звеном в глобальной цепочке поставок, то теперь развивается производство на внутреннем рынке. Тому сильно поспособствовал уход западных компаний."Рост промышленного производства в мае с устранением сезонного фактора — 1,5% месяц к месяцу, год к году — 7,2%. Показатель в строительном секторе — 4,7 (13,5), оптовая торговля — 8,4 (14,5)", — указывает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research."В 2022-м был слабый потребительский спрос. Теперь ситуация налаживается. Также большую роль играет гособоронзаказ, рост обрабатывающей промышленности, строительства", — добавляет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.Инфраструктурные проектыПомогают госрасходы на ВПК, инфраструктурные проекты, продолжающаяся цифровизация."А еще сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансирование инновационной деятельности. Колоссальный потенциал у сектора услуг", — перечисляет Андрей Лобода, аналитик BitRiver."Инфраструктурные проекты пропорционально увеличили вложения в бюджет, даже умножили их. И новые рабочие места поспособствовали развитию экономики", — говорит Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".Нефтегазовые доходыСущественно облегчили положение устойчивые нефтегазовые доходы. Бюджет за январь-июнь получил из этого сектора 3,382 триллиона рублей, из прочих — 8,999 триллиона. Россия вовремя переориентировалась с европейского рынка на азиатский.Стабильный экспорт энергоносителей — одна из причин, по которым Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП на 3,1 процентного пункта. Правда, там по-прежнему предсказывают отрицательный результат — минус 0,2.Объемы экспорта нефти "существенно не изменились", потерю западных клиентов успешно компенсировали поставки в другие страны, включая Индию и Китай, констатировали во Всемирном банке."Азиатские покупатели рады приобретать нефть, которую отвергает Европа. По подсчетам Kpler, уже в марте почти 90% экспорта из России приходилось на Китай и Индию, тогда как до февраля 2022-го — только четверть. Это в среднем 3,7 миллиона баррелей в сутки. Взлетели и продажи нефтепродуктов, в частности дизельного топлива", — отмечает The Economist."Сильно разочаровали"Годовой прогноз ЦБ — плюс 0,5-2% ВВП, Минэкономразвития — 1,2%. Мнение Международного валютного фонда: 0,7%. Столько же там пророчат Франции, а Великобритании и Германии — сокращение.Эффект "экономической атаки" сильно разочаровал Запад. Москва нашла способы обойти многие ограничения."Россия продолжает импортировать почти столько же. Запад заменили новые торговые партнеры. Сейчас Пекин продает Москве вдвое больше, чем в 2019-м. Параллельный импорт дает все необходимое — от газировки до компьютерных чипов. В 2022-м поставки из ЕС в Армению таинственным образом удвоились, а экспорт оттуда в Россию утроился. Телефонов из Сербии в 2021-м привезли на 8518 долларов, а в 2022-м — на 37 миллионов. Стиральных машин из Казахстана — почти 100 тысяч, в 2021-м — ноль", — приводит красноречивую статистику The Economist.Дефицит бюджетаВ прошлом году дефицит российского бюджета составил около трех триллионов рублей (37 миллиардов долларов), или 2%. Из-за проблем, с которыми столкнулась экономика, показатели уже превысили ожидаемые: на конец мая — 3,4 триллиона при запланированных 2,9 к концу 2023-го.Однако экономисты не видят в этом критической угрозы. У государства хватает финансовых ресурсов. В Фонде национального благосостояния — порядка 150 миллиардов долларов (около 10% ВВП).К тому же есть возможность безболезненно наращивать госдолг, который в конце 2022-го не превышал 22,81 триллиона — 14,9% ВВП. Россия по-прежнему в числе стран с минимальной долговой нагрузкой.
https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), всемирный банк, ввп
Россия, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Всемирный банк, ВВП
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В мае ВВП страны неожиданно прибавил 5,4% в годовом выражении, за весь 2023-й ждут около двух процентов. Прогнозы ведущих международных финансовых институтов о затяжной рецессии не оправдались. Что повлияло на динамику и какие отрасли помогают экономике в сложной ситуации — в материале РИА Новости.
В Bloomberg Economics уверяли: в 2022-м Россия потеряет 3,5% ВВП. Однако этого не произошло. Спад оказался меньше, чем в пандемийном 2020-м: 2,1 против 2,7%.
Аналитики агентства предсказывали обвал в первом квартале 2023-го. Более чем на восемь процентов — из-за специальной военной операции и масштабных санкций. Реальность — минус 1,8. Западные эксперты в недоумении.
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Такого запаса прочности никто не ожидал. А в мае, по оценке Минэкономразвития, ВВП в годовом выражении увеличился на 5,4%. Статистики за весь второй квартал пока нет. Однако, как сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов, экономика растет темпами, близкими к верхней границе прогноза Центробанка (0,5-2% за год). Предполагают, что за квартал насчитают плюс 4,2%.
Конечно, весенний взлет связан прежде всего с эффектом низкой базы: год назад в это время был пиковый спад. Однако подействовали и фундаментальные факторы.
Затяжную рецессию России предрекали в том числе "из-за вынужденной структурной трансформации в низкотехнологичную экономику". Но получилось наоборот. Если ранее страна была звеном в глобальной цепочке поставок, то теперь развивается производство на внутреннем рынке. Тому сильно поспособствовал уход западных компаний.
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"Рост промышленного производства в мае с устранением сезонного фактора — 1,5% месяц к месяцу, год к году — 7,2%. Показатель в строительном секторе — 4,7 (13,5), оптовая торговля — 8,4 (14,5)", — указывает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
"В 2022-м был слабый потребительский спрос. Теперь ситуация налаживается. Также большую роль играет гособоронзаказ, рост обрабатывающей промышленности, строительства", — добавляет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Помогают госрасходы на ВПК, инфраструктурные проекты, продолжающаяся цифровизация.
"А еще сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансирование инновационной деятельности. Колоссальный потенциал у сектора услуг", — перечисляет Андрей Лобода, аналитик BitRiver.
"Инфраструктурные проекты пропорционально увеличили вложения в бюджет, даже умножили их. И новые рабочие места поспособствовали развитию экономики", — говорит Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".
Существенно облегчили положение устойчивые нефтегазовые доходы. Бюджет за январь-июнь получил из этого сектора 3,382 триллиона рублей, из прочих — 8,999 триллиона. Россия вовремя переориентировалась с европейского рынка на азиатский.
Стабильный экспорт энергоносителей — одна из причин, по которым Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП на 3,1 процентного пункта. Правда, там по-прежнему предсказывают отрицательный результат — минус 0,2.
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Объемы экспорта нефти "существенно не изменились", потерю западных клиентов успешно компенсировали поставки в другие страны, включая Индию и Китай, констатировали во Всемирном банке.
"Азиатские покупатели рады приобретать нефть, которую отвергает Европа. По подсчетам Kpler, уже в марте почти 90% экспорта из России приходилось на Китай и Индию, тогда как до февраля 2022-го — только четверть. Это в среднем 3,7 миллиона баррелей в сутки. Взлетели и продажи нефтепродуктов, в частности дизельного топлива", — отмечает The Economist.
Годовой прогноз ЦБ — плюс 0,5-2% ВВП, Минэкономразвития — 1,2%. Мнение Международного валютного фонда: 0,7%. Столько же там пророчат Франции, а Великобритании и Германии — сокращение.
Эффект "экономической атаки" сильно разочаровал Запад. Москва нашла способы обойти многие ограничения.
"Россия продолжает импортировать почти столько же. Запад заменили новые торговые партнеры. Сейчас Пекин продает Москве вдвое больше, чем в 2019-м. Параллельный импорт дает все необходимое — от газировки до компьютерных чипов. В 2022-м поставки из ЕС в Армению таинственным образом удвоились, а экспорт оттуда в Россию утроился. Телефонов из Сербии в 2021-м привезли на 8518 долларов, а в 2022-м — на 37 миллионов. Стиральных машин из Казахстана — почти 100 тысяч, в 2021-м — ноль", — приводит красноречивую статистику The Economist.
В прошлом году дефицит российского бюджета составил около трех триллионов рублей (37 миллиардов долларов), или 2%. Из-за проблем, с которыми столкнулась экономика, показатели уже превысили ожидаемые: на конец мая — 3,4 триллиона при запланированных 2,9 к концу 2023-го.
Однако экономисты не видят в этом критической угрозы. У государства хватает финансовых ресурсов. В Фонде национального благосостояния — порядка 150 миллиардов долларов (около 10% ВВП).
К тому же есть возможность безболезненно наращивать госдолг, который в конце 2022-го не превышал 22,81 триллиона — 14,9% ВВП. Россия по-прежнему в числе стран с минимальной долговой нагрузкой.