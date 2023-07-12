https://ria.ru/20230712/efimov-1883680710.html

Владимир Ефимов: новые антикризисные пакеты мер в Москве не нужны

Владимир Ефимов: новые антикризисные пакеты мер в Москве не нужны - РИА Новости, 12.07.2023

Владимир Ефимов: новые антикризисные пакеты мер в Москве не нужны

О том, как экономика Москвы справилась с уходом зарубежных компаний, как развивается промышленность столицы, сколько вакансий приходится на одного соискателя,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:00

2023-07-12T11:00

2023-07-12T11:00

интервью

москва

россия

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

экономика

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О том, как экономика Москвы справилась с уходом зарубежных компаний, как развивается промышленность столицы, сколько вакансий приходится на одного соискателя, каков показатель безработицы, и как изменились цены к летнему сезону, в интервью РИА Новости на полях промышленной выставки "Иннопром"рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Беседовала Ольга Овчинникова.— Владимир Владимирович, какие инновации в промышленности привезла Москва в этом году на "Иннопром"?— В Москве работает в сфере промышленности порядка четырех тысяч предприятий, из них почти две трети — это инновационные предприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках "Иннопрома" подчеркнул, что в столице реализуется кластерный принцип развития промышленности, в том числе мы создаем кластеры электромобилестроения, микроэлектроники и фотоники, а также фармацевтический кластер. Кроме того, мы активно развиваем Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Наш стенд на форуме демонстрирует достижения во всех этих направлениях. В том числе мы привезли несколько моделей, относящихся к тем резидентам, которые работают в этих кластерах. Так, один из резидентов Федерального центра беспилотных авиационных систем представил инновационную разработку — беспилотный вертолёт на базе водородного двигателя. Это технология будущего, сейчас отрабатываются все нюансы. Обычные беспилотные летательные аппараты и вертолетного типа, и квадрокоптеры уже активно производятся в Москве, но параллельно идет разработка новых технологий, более производительных, экономичных. Производители медицинских изделий представили несколько технологий, в том числе очередное поколение экзоскелета. На стенде были представлены электромотоцикл "Аурус", а также универсальная зарядная станция, впервые созданная полностью на основе отечественных компонентов. Раньше скоростные зарядки делались с использованием компонентов из Китая, в первую очередь трансформаторов, а представленный образец является полностью отечественной разработкой. Один из флагманов кластера микроэлектроники — компания "Микрон" — представила чип с криптозащитой.— В каком направлении Москва сотрудничает с регионами, и насколько московским производителям интересен региональный рынок?— Московские предприятия работают в тесной кооперации с производителями в других регионах, часть продукции, та же пищевая, медицинская, поставляется на экспорт. Правительство Москвы сотрудничает с правительствами других регионов страны по ключевым отраслям. Например, в Руднево расположен Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который занимается координацией деятельности в соответствующих центрах в регионах, его задача — концентрация всех технологий и компетенций в данном направлении. Мы, в частности, и в рамках ПМЭФ, и при подготовке данного мероприятия подписали с рядом регионов соглашения о взаимодействии как с точки зрения методологического обмена, так и с точки зрения использования региональными испытательными центрами наших возможностей. Другое направление — офсетные контракты. За счет долгосрочных контрактов со встречными обязательствами инвесторами в Москве уже создается 12 производств с пятью тысячами рабочих мест. Сейчас мы переходим на следующий этап - объединение наших потребностей с другими регионами, и объявление офсетов с локализацией производства не на территории Москвы, а другом регионе страны. Сейчас готовится к запуску первый такой офсет — с Самарской областью. В рамках этого контракта в регионе будет создано современное производство медицинских перчаток, благодаря чему сэкономим бюджет и Москвы, и Самарской области, и появится достойное импортозамещение, потому что сейчас большинство таких изделий покупается в Китае.— Планируется ли в Москве в ближайшем будущем открытие новых промпроизводств и располагает ли ситуация в столичной экономике к их открытию?— Только за последние пять лет в столице открылось 1346 новых предприятий, об этом на "Иннопроме" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В среднем в Москве ежегодно появляется 30-50 крупных и средних промышленных производств и 70-100 малых. Конечно, мы со своей стороны поддерживаем промышленность, помогаем открываться новым предприятиям. Тем, кто хочет строить производства, предоставляем за один рубль землю, помогаем в субсидировании стоимости технологического присоединения, выдаем льготные кредиты под 3% на создание этих производственных мощностей. Также активно сами строим промышленные помещения на базе технополиса "Москва", нашей особой экономической зоны. Например, в индустриальном парке Руднево мы на сегодня имеем 120 тысяч производственных площадей и в следующем году планируем ещё порядка 200 тысяч ввести. Эти все площади, безусловно, будут предлагаться нашим предприятиям, как непосредственно сами производственные площадки, так и офисные помещения. Также на базе Руднево мы планируем создавать специализированный колледж для подготовки специалистов в сфере беспилотных технологий. Строим лётный испытательный центр, планируем завершение строительства уже в конце первого квартала следующего года, также появится центр коллективного пользования. То есть у нас будет вся инфраструктура для развития резидентов кластера — от мелких предприятий, у которых есть идеи, но не хватает средств на полноценный запуск своего производства, до крупных, состоявшихся игроков как, например, компания Аэромакс, большой ряд их дочерних предприятий, которые у нас базовые, якорные резиденты индустриального парка Руднево. Мы помогаем во всех направлениях - от необходимых площадей и приобретения оборудования до подготовки специалистов.— То есть ситуация в экономике к открытию располагает?— Более чем. И мы это видим по динамике роста. Если взять прошлый год, мы получили динамику роста обрабатывающей промышленности более 10%. По итогам четырех месяцев текущего года рост составляет 8,5% - и это к высокой базе прошлого года, поэтому мы считаем такую цифру очень хорошим показателем. Как рассказал на выставке "Иннопром" Сергей Собянин, сегодня Москва занимает первое место в России по объемам производства медицинских изделий, в приборостроении, микроэлектронике и полиграфии.— А в целом как чувствует себя экономика Москвы? Полностью ли она оправилась после коронавируса и санкций?— Экономика Москвы оказалась даже более устойчива к внешним шокам, чем мы сами ожидали, и по ключевым текущим параметрам мы несколько опережаем наши прогнозы. Благодаря диверсифицированной структуре экономики нам удается избежать сильных колебаний: спад в одной отрасли компенсируется ростом в других. Крупнейшими налогоплательщиками сегодня выступают такие сферы, как торговля, финансовый сектор, информационные технологии и связь, промышленное производство, строительная и транспортная сферы, сектор социальных услуг. Эффективность подобной экономической политики подтверждалась неоднократно: это было видно и в период пандемии коронавируса, и теперь, когда в отношении нашей страны ввели рекордное количество санкций. В частности, из ковидного кризиса Москва вышла с рекордными за последние 15 лет темпами роста ВРП – он в 2021 году составил 10,7%. И в целом после пандемии мы восстановились лучше, чем, например, Лондон или Нью-Йорк. О позитивной ситуации в экономике свидетельствует и рост инвестиций в основной капитал. Как уже сообщил сообщил ранее Сергей Собянин, за пять лет вложения увеличились вдвое, а по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал столицы превысил 5,9 триллиона рублей, это на 2,2% больше, чем годом ранее. Москва подтверждает высокий уровень деловой активности и свою высокую роль в экономике страны, так как вносит по сравнению с другими регионами самый большой вклад в общий показатель инвестиций по стране. Благодаря столице растут социально-экономические показатели России, в частности, увеличение инвестиций способствует повышению ВВП. Кроме того, после ухода ряда зарубежных брендов получили дополнительные стимулы и возможности московские производители — повысился спрос на отечественные товары, появились новые ниши для расширения площадок. Это в свою очередь привело к увеличению объема выпуска продукции. В 2021 году объем производства обрабатывающей промышленности увеличился более чем на 34% по сравнению с предыдущим годом, а в 2022 году – на 10,2%. Наибольший вклад внесли производители машин, электрического оборудования, одежды. Основные предприятия быстро выстраивали новые технологические процессы, компании расширялись, появились новые рынки сбыта в связи с уходом иностранных компаний с отечественного рынка. В Москве также продолжают реализовываться ключевые городские проекты. Например, активно ведется строительство Северного дублера Кутузовского проспекта в рамках концессионного соглашения с российским инвестором. Уход иностранных компаний не сказался на темпах стройки, инвестор оперативно нашел новых поставщиков необходимых элементов и сырья среди российских производителей. Кроме того, продолжаем заключать с инвесторами офсетные контракты: сейчас подписано уже 12 соглашений на поставку лекарств, медизделий, продукции для молочных кухонь и систем для хранения архивов. Такие договоры выгодны и нам, и бизнесу. Регион получает необходимую продукцию, а инвесторы – гарантированный рынок сбыта в течение нескольких лет. Экономика Москвы не просто демонстрирует стабильность, но и развивается, несмотря на внешние ограничения. Это заслуга как оперативных решений по поддержке компаний, так и системной работы по повышению бюджетной эффективности последних десяти лет, которая позволяет удерживать высокую долю бюджета развития на реализацию приоритетных городских проектов. В 2022 году нам удалось высвободить 40% расходной части городского бюджета на бюджет развития – создание и усовершенствование инфраструктуры и повышение качества городской среды. Для сравнения: в 2012 году эта доля составляла 32%. На 2023 год доля бюджета развития в расходах бюджета Москвы составит около 40%. Все это дает нам уверенность в возможности выполнения всех принятых на себя обязательств.— Какие сферы экономики показывают наиболее уверенный рост, и есть ли "просевшие" отрасли? Планируете ли разработать новые программы поддержки отраслей, которые ощутили наибольшее влияние?— Сегодня мы наблюдаем положительную динамику по основным показателям. Как я уже сказал, хорошие результаты демонстрирует промышленность, рост которой не прекращался ни в период пандемии, ни на фоне санкций со стороны недружественных государств. В январе-апреле этого года столичная промышленность выросла на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Еще больше увеличился объем выпуска обрабатывающих производств – на 8,5%. Наибольший вклад в эту динамику внесли производители продуктов питания, которые показали рост на 17,2%, в том числе мясных изделий – плюс 8,3%, одежды - плюс 32,1%, лекарств - плюс 47,1%, мебели – плюс 33,3%. Сейчас экономическая ситуация стабильна и необходимости в новых актикризисных пакетах нет. При этом мы сохранили часть инструментов поддержки, которые были разработаны в марте прошлого года. Например, предприятия, которые создают или реконструируют объекты промышленного назначения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, могут без торгов получить землю в аренду на пять лет по ставке один рубль в год. Мера позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции. Соответствующие договоры уже подписаны с 14 инвесторами – производителями стройматериалов, макаронных и кондитерских изделий, с разработчиком электронных компонентов, приборостроительным комплексом, мясоперерабатывающим заводом и комплексом по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники. Этим компаниям город выделил по льготной ставке почти 31 гектар земли. В результате в столице появится свыше трех тысяч рабочих мест. Продолжаем выдавать компаниям льготные инвестиционные кредиты. Последние пользуются особым спросом у предприятий, которые после компенсации от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства могут рассчитывать на годовую ставку в 3%. Кредитные средства при этом можно направить на модернизацию промышленной инфраструктуры и закупку нового оборудования. Поддержка гарантирует долгосрочную устойчивость развития площадок. На данный момент город одобрил около 30 предприятиям льготные инвесткредиты. Всего же с марта прошлого года около 90 столичных компаний получили более 240 миллиардов рублей льготных кредитов на оборотные средства, инвестиции в производство и строительство нежилых объектов. Также продолжает работать программа целевого кредитования промышленности на льготных условиях. С 2017 года столичные предприятия получили займы более чем на 3,7 миллиарда рублей. Помимо антикризисных, в Москве действует более 20 системных мер поддержки предприятий. Среди них – субсидии, льготные займы, специальные статусы, позволяющие экономить на налогах, и многое другое.— Как в целом дела с безработицей? Сколько сейчас вакансий находится в банке вакансий и какие профессии наиболее востребованы?— Безработица в Москве составляет 0,34%, что на 0,05 процентного пункта ниже показателей начала года. С 1 января число безработных в столице снизилось 11,7 % и в настоящий момент составляет около 24,8 тысячи человек. Несмотря на внешние факторы, в городе во всех сферах рынка труда сохраняется стабильный спрос на специалистов различного профиля – как опытных, так и начинающих. В среднем на одного соискателя в Москве проходится 18 предложений о работе. Всего в агрегированной базе крупнейшего государственного кадрового оператора – службы занятости населения города Москвы – представлено свыше 450 тысяч вакансий для горожан с различным уровнем образования, опытом работы, квалификацией и навыками. По данным компании HeadHunter, в мае 2023 года общий уровень напряженности на рынке труда уменьшился на 7,8% относительно предыдущего месяца и на 34,3% в сравнении с маем 2022 года. На одну вакансию приходится 5,2 резюме. Текущий показатель отражает нормальный уровень конкуренции на рынке труда, людям стало проще находить работу, что согласуется со снижающимися показателями безработицы в Москве. Сегодня особенно востребованы представители рабочих и инженерно-технических специальностей в промышленности, а также ИТ-сектора, сферы услуг, торговли. При этом нужно понимать, что Москва – это прежде всего высококвалифицированные специалисты. Доля высококвалифицированных кадров среди общей численности, квалифицированных в 2022 году, составила 50,1%, что на 20,1 процентных пункта выше, чем в среднем по России. Поэтому усилия города по-прежнему будут сфокусированы на формировании среды, привлекательной для данной категории специалистов.— А сколько в городе самозанятых?— Самозанятых в Москве 1,36 миллиона. Только за пять месяцев этого года это количество увеличилось на 126 тысяч человек. Налоговый режим для самозанятых привлекателен для граждан, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Его преимуществами являются простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику. Наиболее популярные виды деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, — пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство. Помимо этого, все более популярной формой ведения бизнеса становится индивидуальное предпринимательство. За год число ИП в Москве увеличилось на 7,6% и к 10 июня превысило 400 тысяч. Самой популярной сферой деятельностью у столичных индивидуальных предпринимателей сегодня является торговля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, москва, россия, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, экономика