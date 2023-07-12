https://ria.ru/20230712/drony-1883712913.html

Россия запретит госзакупки иностранных дронов для гражданских нужд

Россия запретит госзакупки иностранных дронов для гражданских нужд - РИА Новости, 12.07.2023

Россия запретит госзакупки иностранных дронов для гражданских нужд

Запрет на закупку иностранных дронов для реализации гражданского госзаказа планируется ввести в РФ до конца 2023 года, сообщил первый замглавы Минпромторга... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:12

2023-07-12T13:12

2023-07-12T13:12

экономика

василий осьмаков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Запрет на закупку иностранных дронов для реализации гражданского госзаказа планируется ввести в РФ до конца 2023 года, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. "До конца года введем запретные ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа", - сказал он в ходе сессии на промышленной выставке "Иннопром-2023".

https://ria.ru/20230712/arsenal-1883665856.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия