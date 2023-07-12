https://ria.ru/20230712/drony-1883712913.html
Россия запретит госзакупки иностранных дронов для гражданских нужд
Россия запретит госзакупки иностранных дронов для гражданских нужд - РИА Новости, 12.07.2023
Россия запретит госзакупки иностранных дронов для гражданских нужд
Запрет на закупку иностранных дронов для реализации гражданского госзаказа планируется ввести в РФ до конца 2023 года, сообщил первый замглавы Минпромторга... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:12
2023-07-12T13:12
2023-07-12T13:12
экономика
василий осьмаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Запрет на закупку иностранных дронов для реализации гражданского госзаказа планируется ввести в РФ до конца 2023 года, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. "До конца года введем запретные ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа", - сказал он в ходе сессии на промышленной выставке "Иннопром-2023".
https://ria.ru/20230712/arsenal-1883665856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Экономика, Василий Осьмаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
Россия запретит госзакупки иностранных дронов для гражданских нужд
Россия запретит госзакупки иностранных дронов для гражданских нужд до конца года