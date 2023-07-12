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Российский дрон "Овод" впервые применили на дальней дистанции в ДНР - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:00 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/dron-1883852314.html
Российский дрон "Овод" впервые применили на дальней дистанции в ДНР
Российский дрон "Овод" впервые применили на дальней дистанции в ДНР - РИА Новости, 12.07.2023
Российский дрон "Овод" впервые применили на дальней дистанции в ДНР
Российский FPV-беспилотник "Овод" впервые применен через ретранслятор на дальней дистанции в зоне специальной военной операции - в результате поражен украинский РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T21:00
2023-07-12T21:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
технологии
андрей иванов
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Российский FPV-беспилотник "Овод" впервые применен через ретранслятор на дальней дистанции в зоне специальной военной операции - в результате поражен украинский наблюдательный пункт на авдеевском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости Андрей Иванов, руководитель проектной группы-производителя указанных дронов. Беспилотник-камикадзе системы "Овод" работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Устройства этих моделей обеспечивают не только управление по радиоканалу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий таким дроном, может видеть изображение с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеошлемов или видеоочков. "Мы постоянно совершенствуем и модернизируем наше изделие, развиваем его. Сейчас мы применили "Овод" на дальней дистанции. Это удалось сделать благодаря использованию ретрансляторов. Благодаря чему радиус действия наших "птичек" заметно увеличился", — сказал Иванов. Партии "Оводов" уже применяют в подразделениях группировки войск "Юг" Вооруженных сил России. Эти беспилотники оснащены замыкателями, необходимыми для установки и снаряжения боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа. Стоимость каждого такого дрона составляет около 40 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230705/fpv-dron-1882421064.html
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РИА Новости
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96
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донецкая народная республика, технологии, андрей иванов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Технологии, Андрей Иванов, Вооруженные силы РФ
Российский дрон "Овод" впервые применили на дальней дистанции в ДНР

Российский FPV-дрон "Овод" впервые применили на дальней дистанции в зоне спецоперации

© РИА НовостиДрон-камикадзе "Овод"
Дрон-камикадзе Овод
© РИА Новости
Дрон-камикадзе "Овод". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Российский FPV-беспилотник "Овод" впервые применен через ретранслятор на дальней дистанции в зоне специальной военной операции - в результате поражен украинский наблюдательный пункт на авдеевском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости Андрей Иванов, руководитель проектной группы-производителя указанных дронов.
Беспилотник-камикадзе системы "Овод" работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Устройства этих моделей обеспечивают не только управление по радиоканалу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий таким дроном, может видеть изображение с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеошлемов или видеоочков.
"Мы постоянно совершенствуем и модернизируем наше изделие, развиваем его. Сейчас мы применили "Овод" на дальней дистанции. Это удалось сделать благодаря использованию ретрансляторов. Благодаря чему радиус действия наших "птичек" заметно увеличился", — сказал Иванов.
Партии "Оводов" уже применяют в подразделениях группировки войск "Юг" Вооруженных сил России. Эти беспилотники оснащены замыкателями, необходимыми для установки и снаряжения боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа. Стоимость каждого такого дрона составляет около 40 тысяч рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТехнологииАндрей ИвановВооруженные силы РФ
 
 
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