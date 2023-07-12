https://ria.ru/20230712/dron-1883852314.html

Российский дрон "Овод" впервые применили на дальней дистанции в ДНР

Российский дрон "Овод" впервые применили на дальней дистанции в ДНР - РИА Новости, 12.07.2023

Российский дрон "Овод" впервые применили на дальней дистанции в ДНР

Российский FPV-беспилотник "Овод" впервые применен через ретранслятор на дальней дистанции в зоне специальной военной операции - в результате поражен украинский РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T21:00

2023-07-12T21:00

2023-07-12T21:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

технологии

андрей иванов

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Российский FPV-беспилотник "Овод" впервые применен через ретранслятор на дальней дистанции в зоне специальной военной операции - в результате поражен украинский наблюдательный пункт на авдеевском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости Андрей Иванов, руководитель проектной группы-производителя указанных дронов. Беспилотник-камикадзе системы "Овод" работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Устройства этих моделей обеспечивают не только управление по радиоканалу системы радиоуправления, но и прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий таким дроном, может видеть изображение с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеошлемов или видеоочков. "Мы постоянно совершенствуем и модернизируем наше изделие, развиваем его. Сейчас мы применили "Овод" на дальней дистанции. Это удалось сделать благодаря использованию ретрансляторов. Благодаря чему радиус действия наших "птичек" заметно увеличился", — сказал Иванов. Партии "Оводов" уже применяют в подразделениях группировки войск "Юг" Вооруженных сил России. Эти беспилотники оснащены замыкателями, необходимыми для установки и снаряжения боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа. Стоимость каждого такого дрона составляет около 40 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230705/fpv-dron-1882421064.html

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донецкая народная республика, технологии, андрей иванов, вооруженные силы рф