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ВСУ снова обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/donetsk-1883696456.html
ВСУ снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
ВСУ снова обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 12.07.2023
ВСУ снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:05
2023-07-12T12:05
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
ясиноватая
алексей кулемзин (донецк)
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.05 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.30 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Кроме того, украинские войска в 10.25 открыли огонь по Зайцево, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя в результате обстрела Петровского района города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230712/obstrely-1883651457.html
https://ria.ru/20230712/obstrely-1883655301.html
донецк
петровский район
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происшествия, донецк, петровский район, ясиноватая, алексей кулемзин (донецк), нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Ясиноватая, Алексей Кулемзин (Донецк), НАТО, СЦКК
ВСУ снова обстреляли Донецк и Ясиноватую

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой 14 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела в Донецке
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.05 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.30 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
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Кроме того, украинские войска в 10.25 открыли огонь по Зайцево, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя в результате обстрела Петровского района города.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районЯсиноватаяАлексей Кулемзин (Донецк)НАТОСЦКК
 
 
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