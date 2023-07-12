https://ria.ru/20230712/donetsk-1883686232.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 12.07.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:19

2023-07-12T11:19

2023-07-12T11:19

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Во время обстрела Петровского района по улице Косарева получил ранение мужчина 1955 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230712/donetsk-1883666380.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия