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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/donetsk-1883686232.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 12.07.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:19
2023-07-12T11:19
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Во время обстрела Петровского района по улице Косарева получил ранение мужчина 1955 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230712/donetsk-1883666380.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Петровского района со стороны ВСУ ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела в Донецке
Сотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"Во время обстрела Петровского района по улице Косарева получил ранение мужчина 1955 года рождения", - написал Кулемзин.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Вчера, 09:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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