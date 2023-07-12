https://ria.ru/20230712/donetsk-1883686232.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 12.07.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:19
2023-07-12T11:19
2023-07-12T11:19
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Во время обстрела Петровского района по улице Косарева получил ранение мужчина 1955 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230712/donetsk-1883666380.html
донецк
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Петровского района со стороны ВСУ ранен мирный житель