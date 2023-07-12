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Семь многоквартирных домов на 150 семей построят в Шурышкарском районе ЯНАО - РИА Новости, 12.07.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:20 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/doma-1883801615.html
Семь многоквартирных домов на 150 семей построят в Шурышкарском районе ЯНАО
Семь многоквартирных домов на 150 семей построят в Шурышкарском районе ЯНАО - РИА Новости, 12.07.2023
Семь многоквартирных домов на 150 семей построят в Шурышкарском районе ЯНАО
Семь многоквартирных домов площадью 11 тысяч квадратных метров на 150 семей построят в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:20
2023-07-12T17:20
ямало-ненецкий автономный округ
шурышкарский район
дмитрий артюхов
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 12 июл - РИА Новости. Семь многоквартирных домов площадью 11 тысяч квадратных метров на 150 семей построят в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона. Шесть домов возводятся в селе Мужи, еще один — в селе Восяхово, говорится в сообщении. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в район оценил ход строительства. По слова главы региона, в Шурышкарском районе планируется также строительство ряда крупных объектов. "Мы создадим новую инфраструктуру для здравоохранения: в Горках — участковую больницу. В районном центре ведется проектирование здания районной больницы — это очень нужный, знаковый объект. Появятся специальные фельдшерские пункты в Шурышкарах и инфекционный госпиталь в Мужах. На контроле строительство коррекционной и реконструкция средней школы в Горках. В течение нескольких лет "откапиталим" школу в райцентре", — приводятся в сообщении слова Артюхова. В Горках губернатор осмотрел здание пассажирского павильона аэровокзала с залом ожидания на 24 места. Его построили в октябре 2022 года. Ранее жители ожидали посадку в вертолет в ветхом деревянном здании. Обеспечить комфортные условия — поручение губернатора. Весной этого года запущена онлайн-продажа билетов, отмечает пресс-служба. Также Дмитрий Артюхов осмотрел новую лыжную базу, которая открылась в декабре прошлого года. Там оборудованы раздевалки и тренерские. Для проката доступны 50 пар лыж. Подготовлены две трассы — на 700 и 2600 метров. В ходе визита губернатор познакомился с тренером спортшколы "Юниор" Ильей Русмиленко. В 2021 году он получил районный грант на покупку оборудования для обустройства лыжной трассы. Новый участок протяженностью чуть более одного километра проложили в обход болотистой местности, через которую проходила старая лыжня. Кроме того, глава региона оценил темпы реконструкции школы на 325 учащихся. На завершающем этапе предстоит закончить отделочные работы, наладить инженерное оборудование и благоустроить территорию. Это один из объектов программы по завершению долгостроев в округе, уточняют власти.
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шурышкарский район, дмитрий артюхов, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, Дмитрий Артюхов, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Семь многоквартирных домов на 150 семей построят в Шурышкарском районе ЯНАО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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САЛЕХАРД, 12 июл - РИА Новости. Семь многоквартирных домов площадью 11 тысяч квадратных метров на 150 семей построят в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона.
Шесть домов возводятся в селе Мужи, еще один — в селе Восяхово, говорится в сообщении.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в район оценил ход строительства.
По слова главы региона, в Шурышкарском районе планируется также строительство ряда крупных объектов.
«
"Мы создадим новую инфраструктуру для здравоохранения: в Горках — участковую больницу. В районном центре ведется проектирование здания районной больницы — это очень нужный, знаковый объект. Появятся специальные фельдшерские пункты в Шурышкарах и инфекционный госпиталь в Мужах. На контроле строительство коррекционной и реконструкция средней школы в Горках. В течение нескольких лет "откапиталим" школу в райцентре", — приводятся в сообщении слова Артюхова.
В Горках губернатор осмотрел здание пассажирского павильона аэровокзала с залом ожидания на 24 места. Его построили в октябре 2022 года. Ранее жители ожидали посадку в вертолет в ветхом деревянном здании. Обеспечить комфортные условия — поручение губернатора. Весной этого года запущена онлайн-продажа билетов, отмечает пресс-служба.
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Также Дмитрий Артюхов осмотрел новую лыжную базу, которая открылась в декабре прошлого года. Там оборудованы раздевалки и тренерские. Для проката доступны 50 пар лыж. Подготовлены две трассы — на 700 и 2600 метров. В ходе визита губернатор познакомился с тренером спортшколы "Юниор" Ильей Русмиленко. В 2021 году он получил районный грант на покупку оборудования для обустройства лыжной трассы. Новый участок протяженностью чуть более одного километра проложили в обход болотистой местности, через которую проходила старая лыжня.
Кроме того, глава региона оценил темпы реконструкции школы на 325 учащихся. На завершающем этапе предстоит закончить отделочные работы, наладить инженерное оборудование и благоустроить территорию. Это один из объектов программы по завершению долгостроев в округе, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округШурышкарский районДмитрий АртюховЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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