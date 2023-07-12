https://ria.ru/20230712/dobrovoltsy-1883651862.html

"Охотники за привидениями" собираются захватить ракету SCALP

"Охотники за привидениями" собираются захватить ракету SCALP - РИА Новости, 12.07.2023

"Охотники за привидениями" собираются захватить ракету SCALP

Военно-технические советники из группы "Царские волки" и добровольцы отрядов БАРС постараются "затрофеить" французскую крылатую ракету SCALP для передачи... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T05:39

2023-07-12T05:39

2023-07-12T05:39

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871402625_0:430:2059:1588_1920x0_80_0_0_7083e2c8aa21e7e2706d8feec2bddf3d.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Военно-технические советники из группы "Царские волки" и добровольцы отрядов БАРС постараются "затрофеить" французскую крылатую ракету SCALP для передачи специалистам российского оборонно-промышленного комплекса, так же, как ранее была передана аналогичная британская ракета Storm Shadow, заявил РИА Новости руководитель "Царских волков" Дмитрий Рогозин. Ранее СМИ писали, что Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP. "Царские волки" постараются затрофеить французскую ракету SCALP, чтобы так же, как и аналогичную Storm Shadow, передать для изучения российской оборонной промышленности. Наши "Охотники за привидениями" уже получили такой приказ. Если она так же удачно, как и британская ракета, приземлится в зоне нашей ответственности, мы ее вытащим, чего бы это нам ни стоило", - сказал Рогозин. Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" вытащили из "серой зоны" практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow. Затем она была передана профильным специалистам для изучения. Операция по эвакуации трофейной британской ракеты заняла два дня. Бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой - была попытка украинской ДРГ перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Как уточнил тогда глава "Царских волков", изучение конструкции и начинки ракеты позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы со Storm Shadow. Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейский разработчик и производитель MBDA. Цена одной единицы — около 2 миллионов фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, но существуют модификации и до 560 километров.

https://ria.ru/20230711/scalp-1883584017.html

https://ria.ru/20230706/raketa-1882679958.html

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871579737.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий рогозин, безопасность