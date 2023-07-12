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"Охотники за привидениями" собираются захватить ракету SCALP - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:39 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/dobrovoltsy-1883651862.html
"Охотники за привидениями" собираются захватить ракету SCALP
"Охотники за привидениями" собираются захватить ракету SCALP - РИА Новости, 12.07.2023
"Охотники за привидениями" собираются захватить ракету SCALP
Военно-технические советники из группы "Царские волки" и добровольцы отрядов БАРС постараются "затрофеить" французскую крылатую ракету SCALP для передачи... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:39
2023-07-12T05:39
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
безопасность
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Военно-технические советники из группы "Царские волки" и добровольцы отрядов БАРС постараются "затрофеить" французскую крылатую ракету SCALP для передачи специалистам российского оборонно-промышленного комплекса, так же, как ранее была передана аналогичная британская ракета Storm Shadow, заявил РИА Новости руководитель "Царских волков" Дмитрий Рогозин. Ранее СМИ писали, что Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP. "Царские волки" постараются затрофеить французскую ракету SCALP, чтобы так же, как и аналогичную Storm Shadow, передать для изучения российской оборонной промышленности. Наши "Охотники за привидениями" уже получили такой приказ. Если она так же удачно, как и британская ракета, приземлится в зоне нашей ответственности, мы ее вытащим, чего бы это нам ни стоило", - сказал Рогозин. Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" вытащили из "серой зоны" практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow. Затем она была передана профильным специалистам для изучения. Операция по эвакуации трофейной британской ракеты заняла два дня. Бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой - была попытка украинской ДРГ перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Как уточнил тогда глава "Царских волков", изучение конструкции и начинки ракеты позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы со Storm Shadow. Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейский разработчик и производитель MBDA. Цена одной единицы — около 2 миллионов фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, но существуют модификации и до 560 километров.
https://ria.ru/20230711/scalp-1883584017.html
https://ria.ru/20230706/raketa-1882679958.html
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871579737.html
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дмитрий рогозин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Безопасность
"Охотники за привидениями" собираются захватить ракету SCALP

Рогозин: "Охотники за привидениями" уже получили приказ захватить ракету SCALP

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Военно-технические советники из группы "Царские волки" и добровольцы отрядов БАРС постараются "затрофеить" французскую крылатую ракету SCALP для передачи специалистам российского оборонно-промышленного комплекса, так же, как ранее была передана аналогичная британская ракета Storm Shadow, заявил РИА Новости руководитель "Царских волков" Дмитрий Рогозин.
Ранее СМИ писали, что Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP.
Полицейские у здания посольства России в Париже - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Посольство России в Париже прокомментировало поставку Украине ракет Scalp
11 июля, 17:53
"Царские волки" постараются затрофеить французскую ракету SCALP, чтобы так же, как и аналогичную Storm Shadow, передать для изучения российской оборонной промышленности. Наши "Охотники за привидениями" уже получили такой приказ. Если она так же удачно, как и британская ракета, приземлится в зоне нашей ответственности, мы ее вытащим, чего бы это нам ни стоило", - сказал Рогозин.
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" вытащили из "серой зоны" практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow. Затем она была передана профильным специалистам для изучения.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Прилетит обратно: на Западе ужаснулись после перехвата ракеты НАТО Россией
6 июля, 20:34
Операция по эвакуации трофейной британской ракеты заняла два дня. Бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой - была попытка украинской ДРГ перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения.
Как уточнил тогда глава "Царских волков", изучение конструкции и начинки ракеты позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы со Storm Shadow.
Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейский разработчик и производитель MBDA. Цена одной единицы — около 2 миллионов фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, но существуют модификации и до 560 километров.
Кадры уничтожения группой Царские волки опорного пункта ВСУ из четырехствольной мини-версии РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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14 мая, 03:36
 
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