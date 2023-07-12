https://ria.ru/20230712/diversanty-1883864942.html
Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС
Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС - РИА Новости, 12.07.2023
Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС
Силовики задержали украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T23:51
2023-07-12T23:51
2023-07-12T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Силовики задержали украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, силовики задержали "украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС", - рассказал Рогов. Как сообщил Рогов, террористов готовили в Германии британские инструкторы. Рогов также опубликовал видео допроса одного из задержанных, на котором тот рассказал о подготовке, заброске и целях диверсионной группы. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230614/diversanty-1878019654.html
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Украина
Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС
Рогов сообщил, что спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС