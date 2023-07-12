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Львова-Белова: дети из новых регионов России смогут отдыхать в Белоруссии
Львова-Белова: дети из новых регионов России смогут отдыхать в Белоруссии - РИА Новости, 12.07.2023
Львова-Белова: дети из новых регионов России смогут отдыхать в Белоруссии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым, с которым договорилась о... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:12
2023-07-12T15:12
2023-07-12T15:12
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым, с которым договорилась о возможности организации санаторно-курортного лечения и отдыха в республике для ребят из новых регионов РФ. "Взаимодействие по вопросам защиты детства обсудили сегодня с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым. Договорились о возможности организации санаторно-курортного лечения и отдыха в республике для ребят из новых регионов. Мы же готовы привлекать к нашим проектам белорусских детей. С радостью обменяемся опытом и методиками по работе с подростками", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале. Также, по словам детского омбудсмена, на встрече пригласили актерское и режиссерское сообщество Белоруссии на всероссийский фестиваль практиков социальных театров "Мастер-форум", который пройдет в Москве.
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россия, мария львова-белова, белоруссия, москва
Россия, Мария Львова-Белова, Белоруссия, Москва
Львова-Белова: дети из новых регионов России смогут отдыхать в Белоруссии
Львова-Белова заявила, что дети из новых регионов России смогут отдыхать в Белоруссии