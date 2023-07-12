https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883807729.html
G7 обнародовала совместную декларацию по Украине
G7 обнародовала совместную декларацию по Украине - РИА Новости, 12.07.2023
G7 обнародовала совместную декларацию по Украине
"Большая семерка" обнародовала совместную декларацию по Украине. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:47
2023-07-12T17:47
2023-07-12T21:22
специальная военная операция на украине
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нато
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Большая семерка" обнародовала совместную декларацию по Украине."Мы, лидеры стран G7, подтверждаем нашу непоколебимую приверженность стратегической цели безопасной, независимой, демократической и свободной Украины. <…> Мы подтверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Евроатлантического региона", — говорится в документе.Основные пункты декларации:В свою очередь, Киев обязался вносить "позитивный вклад" в обеспечение безопасности союзников и предоставлять прозрачную отчетность о предоставляемой ему помощи. Кроме того, украинская сторона пообещала продолжать реформирование правоохранительных органов, судебной системы, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, а также бороться с коррупцией. Помимо этого, в декларации речь идет об обязательстве Киева модернизировать оборонную промышленность, в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над Вооруженными силами.Как указал сегодня представитель президента России Дмитрий Песков, Москва негативно относится к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".В Кремле также подчеркивали, что внимательно следят за переговорами между НАТО и Украиной. Как напомнили в Москве, именно ориентация киевского режима на присоединение к альянсу стала одной из причин начала военной операции.Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема в альянс.
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883789173.html
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в мире, украина, россия, киев, g7, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, G7, НАТО, Вооруженные силы Украины
G7 обнародовала совместную декларацию по Украине
G7 обнародовала совместную декларацию по Украине
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Большая семерка" обнародовала совместную декларацию по Украине.
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"Мы, лидеры стран G7, подтверждаем нашу непоколебимую приверженность стратегической цели безопасной, независимой, демократической и свободной Украины. <…> Мы подтверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Евроатлантического региона", — говорится в документе.
Основные пункты декларации:
- Страны G7 будут поддерживать Украину так долго, как потребуется.
- Российские активы останутся замороженными до выплаты Киеву "компенсации".
- "Большая семерка" считает оружие дальнего радиуса действия для Украины одним из приоритетов поставок.
- Обязательства G7 предусматривают обеспечение устойчивых сил для защиты Украины и сдерживание возможной "агрессии" России в будущем.
- Страны "Семерки" и Киев будут обмениваться разведданными.
- Документ предусматривает поддержку для дальнейшего развития украинской оборонной промышленности.
- Обязательства G7 предусматривают обучение и проведение учений для ВСУ.
- Другие страны могут присоединиться к декларации "Большой семерки" в любое время.
В свою очередь, Киев обязался вносить "позитивный вклад" в обеспечение безопасности союзников и предоставлять прозрачную отчетность о предоставляемой ему помощи. Кроме того, украинская сторона пообещала продолжать реформирование правоохранительных органов, судебной системы, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, а также бороться с коррупцией.
Помимо этого, в декларации речь идет об обязательстве Киева модернизировать оборонную промышленность, в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над Вооруженными силами.
НАТО обязалась помочь Украине выстроить систему обороны, заявил Байден
Как указал сегодня представитель президента России Дмитрий Песков
, Москва негативно относится к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
В Кремле также подчеркивали, что внимательно следят за переговорами между НАТО и Украиной. Как напомнили в Москве, именно ориентация киевского режима на присоединение к альянсу стала одной из причин начала военной операции.
Сегодня в Вильнюсе
проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский
. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема в альянс.
Киев выразил обеспокоенность гарантиями безопасности, которые может дать G7