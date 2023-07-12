https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883807729.html

G7 обнародовала совместную декларацию по Украине

G7 обнародовала совместную декларацию по Украине - РИА Новости, 12.07.2023

G7 обнародовала совместную декларацию по Украине

"Большая семерка" обнародовала совместную декларацию по Украине. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:47

2023-07-12T17:47

2023-07-12T21:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

g7

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Большая семерка" обнародовала совместную декларацию по Украине."Мы, лидеры стран G7, подтверждаем нашу непоколебимую приверженность стратегической цели безопасной, независимой, демократической и свободной Украины. <…> Мы подтверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Евроатлантического региона", — говорится в документе.Основные пункты декларации:В свою очередь, Киев обязался вносить "позитивный вклад" в обеспечение безопасности союзников и предоставлять прозрачную отчетность о предоставляемой ему помощи. Кроме того, украинская сторона пообещала продолжать реформирование правоохранительных органов, судебной системы, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, а также бороться с коррупцией. Помимо этого, в декларации речь идет об обязательстве Киева модернизировать оборонную промышленность, в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над Вооруженными силами.Как указал сегодня представитель президента России Дмитрий Песков, Москва негативно относится к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".В Кремле также подчеркивали, что внимательно следят за переговорами между НАТО и Украиной. Как напомнили в Москве, именно ориентация киевского режима на присоединение к альянсу стала одной из причин начала военной операции.Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема в альянс.

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883789173.html

https://ria.ru/20230712/reznikov-1883695380.html

украина

россия

киев

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в мире, украина, россия, киев, g7, нато, вооруженные силы украины