https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883802441.html
В офисе Зеленского высказались о декларации G7 по Украине
В офисе Зеленского высказались о декларации G7 по Украине - РИА Новости, 12.07.2023
В офисе Зеленского высказались о декларации G7 по Украине
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считает декларацию стран G7 по Украине важной победой Киева на пути в НАТО, по его словам, это шаг к заключению... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:25
2023-07-12T17:25
2023-07-12T17:25
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считает декларацию стран G7 по Украине важной победой Киева на пути в НАТО, по его словам, это шаг к заключению двусторонних соглашений по гарантиям безопасности. Страны G7 объявили в среду о создании международной рамочной программы, которая открывает путь к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины. "Имеем мощные оборонные договоренности и согласованную странами G7 совместную декларацию поддержки Украины. Она является важным шагом к заключению системы двусторонних соглашений о безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами относительно гарантий безопасности для нашего государства", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Он назвал декларацию стран G7 "важной победой Украины на пути в НАТО". По его словам, это рамочный общий документ, следующий шаг - заключение двусторонних соглашений о безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами. Ермак отметил, что гарантии безопасности включают в себя помощь Украине, в частности, поставки оружия, поддержку в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. "Меры на случай новой агрессии, которые предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки. Поддержка в привлечении РФ к ответственности", - добавил Ермак.
https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883796094.html
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В мире, Украина, Андрей Ермак, G7, НАТО, Владимир Зеленский, Россия, Киев
В офисе Зеленского высказались о декларации G7 по Украине
Андрей Ермак назвал декларацию G7 по Украине важной победой Киева на пути в НАТО