https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883799175.html

Другие страны могут присоединиться к декларации G7 по Украине в любое время

Другие страны могут присоединиться к декларации G7 по Украине в любое время - РИА Новости, 12.07.2023

Другие страны могут присоединиться к декларации G7 по Украине в любое время

Другие страны могут присоединиться к совместной декларации G7 по поддержке Украины в любое время, говорится в тексте самой декларации, принятой на саммите НАТО... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:05

2023-07-12T17:05

2023-07-12T18:04

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g7

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нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Другие страны могут присоединиться к совместной декларации G7 по поддержке Украины в любое время, говорится в тексте самой декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе."Другие страны, желающие внести свой вклад в эти усилия по обеспечению свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время", - указывается в итоговом документе.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что эта декларация будет открыта для всех стран, желающих поддержать Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

https://ria.ru/20230712/gavrilov-1883812248.html

https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883796094.html

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в мире, украина, g7, ситуация в днр и лнр, россия, фумио кисида, дмитрий песков, нато, вильнюс