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Другие страны могут присоединиться к декларации G7 по Украине в любое время - РИА Новости, 12.07.2023
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17:05 12.07.2023 (обновлено: 18:04 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883799175.html
Другие страны могут присоединиться к декларации G7 по Украине в любое время
Другие страны могут присоединиться к декларации G7 по Украине в любое время - РИА Новости, 12.07.2023
Другие страны могут присоединиться к декларации G7 по Украине в любое время
Другие страны могут присоединиться к совместной декларации G7 по поддержке Украины в любое время, говорится в тексте самой декларации, принятой на саммите НАТО... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:05
2023-07-12T18:04
в мире
украина
g7
ситуация в днр и лнр
россия
фумио кисида
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Другие страны могут присоединиться к совместной декларации G7 по поддержке Украины в любое время, говорится в тексте самой декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе."Другие страны, желающие внести свой вклад в эти усилия по обеспечению свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время", - указывается в итоговом документе.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что эта декларация будет открыта для всех стран, желающих поддержать Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
https://ria.ru/20230712/gavrilov-1883812248.html
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в мире, украина, g7, ситуация в днр и лнр, россия, фумио кисида, дмитрий песков, нато, вильнюс
В мире, Украина, G7, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Фумио Кисида, Дмитрий Песков, НАТО, Вильнюс
Другие страны могут присоединиться к декларации G7 по Украине в любое время

Другие страны могут присоединиться к декларации G7 по Украине в любое время

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Другие страны могут присоединиться к совместной декларации G7 по поддержке Украины в любое время, говорится в тексте самой декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.
«
"Другие страны, желающие внести свой вклад в эти усилия по обеспечению свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время", - указывается в итоговом документе.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что эта декларация будет открыта для всех стран, желающих поддержать Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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В миреУкраинаG7Ситуация в ДНР и ЛНРРоссияФумио КисидаДмитрий ПесковНАТОВильнюс
 
 
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