https://ria.ru/20230712/defitsit-1883717784.html

Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана

Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана - РИА Новости, 12.07.2023

Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана

Дефицит бюджета РФ по итогу 2023 г может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:35

2023-07-12T13:35

2023-07-12T13:35

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

россия

экономика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогу 2023 г может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Экономика подвижная, дефицит тоже может чуть-чуть измениться, но это как в одну, так и другую сторону (от плановых значений - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каковы прогнозы относительно дефицита бюджета РФ в текущем году. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП. На прошлой неделе Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода - федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы - 12,381 триллиона. Дефицит бюджета за январь-май, по предварительной оценке Минфина, составил 3,411 триллиона рублей. Таким образом, за июнь показатель снизился на 816 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230708/neft-1882927273.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия, экономика