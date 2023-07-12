https://ria.ru/20230712/defitsit-1883717784.html
Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана
Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана - РИА Новости, 12.07.2023
Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана
Дефицит бюджета РФ по итогу 2023 г может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:35
2023-07-12T13:35
2023-07-12T13:35
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
россия
экономика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогу 2023 г может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Экономика подвижная, дефицит тоже может чуть-чуть измениться, но это как в одну, так и другую сторону (от плановых значений - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каковы прогнозы относительно дефицита бюджета РФ в текущем году. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП. На прошлой неделе Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода - федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы - 12,381 триллиона. Дефицит бюджета за январь-май, по предварительной оценке Минфина, составил 3,411 триллиона рублей. Таким образом, за июнь показатель снизился на 816 миллиардов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия, экономика
Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, Россия, Экономика
Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана
Силуанов: дефицит бюджета России по итогу 2023 года может отклониться от плана
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогу 2023 г может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Экономика подвижная, дефицит тоже может чуть-чуть измениться, но это как в одну, так и другую сторону (от плановых значений - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каковы прогнозы относительно дефицита бюджета РФ в текущем году.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП.
На прошлой неделе Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода - федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы - 12,381 триллиона.
Дефицит бюджета за январь-май, по предварительной оценке Минфина, составил 3,411 триллиона рублей. Таким образом, за июнь показатель снизился на 816 миллиардов рублей.
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