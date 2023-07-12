Рейтинг@Mail.ru
Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/defitsit-1883717784.html
Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана
Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана - РИА Новости, 12.07.2023
Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана
Дефицит бюджета РФ по итогу 2023 г может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:35
2023-07-12T13:35
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:239:2797:1812_1920x0_80_0_0_f99e7b0fc0299ca5589847a34f0aa81d.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогу 2023 г может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Экономика подвижная, дефицит тоже может чуть-чуть измениться, но это как в одну, так и другую сторону (от плановых значений - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каковы прогнозы относительно дефицита бюджета РФ в текущем году. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП. На прошлой неделе Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода - федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы - 12,381 триллиона. Дефицит бюджета за январь-май, по предварительной оценке Минфина, составил 3,411 триллиона рублей. Таким образом, за июнь показатель снизился на 816 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230708/neft-1882927273.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_265:243:2672:2048_1920x0_80_0_0_9282bc7595a8e907f9bc76b3efac37d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия, экономика
Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, Россия, Экономика
Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана

Силуанов: дефицит бюджета России по итогу 2023 года может отклониться от плана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогу 2023 г может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Экономика подвижная, дефицит тоже может чуть-чуть измениться, но это как в одну, так и другую сторону (от плановых значений - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каковы прогнозы относительно дефицита бюджета РФ в текущем году.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП.
На прошлой неделе Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода - федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы - 12,381 триллиона.
Дефицит бюджета за январь-май, по предварительной оценке Минфина, составил 3,411 триллиона рублей. Таким образом, за июнь показатель снизился на 816 миллиардов рублей.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Эксперты объяснили, почему растут нефтегазовые доходы российского бюджета
8 июля, 07:07
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала