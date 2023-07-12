https://ria.ru/20230712/daniya-1883847434.html

МИД Дании отказался комментировать заявление о доступе к "Северным потокам"

МИД Дании отказался комментировать заявление о доступе к "Северным потокам" - РИА Новости, 12.07.2023

МИД Дании отказался комментировать заявление о доступе к "Северным потокам"

Министерство иностранных дел Дании не комментирует утверждение об отсутствии препятствий для посещения мест подрыва газопровода "Северный поток", об этом РИА... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T20:20

2023-07-12T20:20

2023-07-12T20:20

северный поток — 2

северный поток

сша

в мире

сеймур херш

авария на "северных потоках"

дания

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ЦЮРИХ,12 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Дании не комментирует утверждение об отсутствии препятствий для посещения мест подрыва газопровода "Северный поток", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Во вторник в Twitter датского МИД в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, запрошенного Россией по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", было опубликовано совместное заявление постпредств Дании, Швеции и ФРГ при ООН. В документе утверждалось, что для посещения мест взрывов газопровода "нет никаких препятствий". "Министерство иностранных дел Дании ссылается на формулировки, содержащиеся в письме, и не имеет каких-либо дополнительных комментариев", - говорится в ответе на запрос агентства. На заседании СБ ООН во вторник постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что российская сторона обратила внимание на утверждение о том, что "доступ к месту преступления якобы открыт". По словам Небензи, РФ исходит из того, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883637183.html

https://ria.ru/20230705/ssha-1882407103.html

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северный поток — 2, северный поток, сша, в мире, сеймур херш, авария на "северных потоках", дания