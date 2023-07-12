https://ria.ru/20230712/daniya-1883847434.html
МИД Дании отказался комментировать заявление о доступе к "Северным потокам"
МИД Дании отказался комментировать заявление о доступе к "Северным потокам" - РИА Новости, 12.07.2023
МИД Дании отказался комментировать заявление о доступе к "Северным потокам"
Министерство иностранных дел Дании не комментирует утверждение об отсутствии препятствий для посещения мест подрыва газопровода "Северный поток", об этом РИА... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:20
2023-07-12T20:20
2023-07-12T20:20
северный поток — 2
северный поток
сша
в мире
сеймур херш
авария на "северных потоках"
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
ЦЮРИХ,12 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Дании не комментирует утверждение об отсутствии препятствий для посещения мест подрыва газопровода "Северный поток", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Во вторник в Twitter датского МИД в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, запрошенного Россией по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", было опубликовано совместное заявление постпредств Дании, Швеции и ФРГ при ООН. В документе утверждалось, что для посещения мест взрывов газопровода "нет никаких препятствий". "Министерство иностранных дел Дании ссылается на формулировки, содержащиеся в письме, и не имеет каких-либо дополнительных комментариев", - говорится в ответе на запрос агентства. На заседании СБ ООН во вторник постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что российская сторона обратила внимание на утверждение о том, что "доступ к месту преступления якобы открыт". По словам Небензи, РФ исходит из того, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883637183.html
https://ria.ru/20230705/ssha-1882407103.html
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток — 2, северный поток, сша, в мире, сеймур херш, авария на "северных потоках", дания
Северный поток — 2, Северный поток, США, В мире, Сеймур Херш, Авария на "Северных потоках", Дания
МИД Дании отказался комментировать заявление о доступе к "Северным потокам"
МИД Дании отказался комментировать заявление о доступе к местам подрыва "Северных потоков"
ЦЮРИХ,12 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Дании не комментирует утверждение об отсутствии препятствий для посещения мест подрыва газопровода "Северный поток", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Во вторник в Twitter датского МИД в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, запрошенного Россией по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", было опубликовано совместное заявление постпредств Дании, Швеции и ФРГ при ООН. В документе утверждалось, что для посещения мест взрывов газопровода "нет никаких препятствий".
Небензя назвал бездействие Запада по "Северным потокам" заметанием следов
"Министерство иностранных дел Дании ссылается на формулировки, содержащиеся в письме, и не имеет каких-либо дополнительных комментариев", - говорится в ответе на запрос агентства.
На заседании СБ ООН во вторник постпред РФ при организации Василий Небензя
заявил, что российская сторона обратила внимание на утверждение о том, что "доступ к месту преступления якобы открыт". По словам Небензи, РФ исходит из того, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден
по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
СМИ: Вашингтон тайно выражал Киеву недовольство атакой на "Северные потоки"