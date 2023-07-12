https://ria.ru/20230712/chs-1883662982.html

В Краснодарском крае в нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС

В Краснодарском крае в нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС - РИА Новости, 12.07.2023

В Краснодарском крае в нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС из-за сильных осадков, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:47

2023-07-12T08:47

2023-07-12T11:48

происшествия

туапсинский район

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КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС из-за сильных осадков, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram."Есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы", — уточнили в ведомстве.Сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать. По словам главы региона, из-за непогоды на автомобильной дороге, около поселка Новомихайловский, сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе.В краевом ГУ МЧС также заявили, что из-за сильных осадков и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, а также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.В пресс-службе Упрдор "Черноморье" заявили, что движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" в Туапсинском районе ограничено из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев.

https://ria.ru/20230708/pozhar-1883006072.html

туапсинский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, туапсинский район