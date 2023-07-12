https://ria.ru/20230712/chs-1883662982.html
В Краснодарском крае в нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС
В Краснодарском крае в нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС - РИА Новости, 12.07.2023
В Краснодарском крае в нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС
В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС из-за сильных осадков, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:47
2023-07-12T08:47
2023-07-12T11:48
происшествия
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС из-за сильных осадков, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram."Есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы", — уточнили в ведомстве.Сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать. По словам главы региона, из-за непогоды на автомобильной дороге, около поселка Новомихайловский, сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе.В краевом ГУ МЧС также заявили, что из-за сильных осадков и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, а также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.В пресс-службе Упрдор "Черноморье" заявили, что движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" в Туапсинском районе ограничено из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев.
https://ria.ru/20230708/pozhar-1883006072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсинский район
Происшествия, Туапсинский район
В Краснодарском крае в нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС
В четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней
КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости.
В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС из-за сильных осадков, сообщил
оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram.
«
"Есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы", — уточнили в ведомстве.
Сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать. По словам главы региона, из-за непогоды на автомобильной дороге, около поселка Новомихайловский, сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе.
В краевом ГУ МЧС также заявили, что из-за сильных осадков и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, а также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.
В пресс-службе Упрдор "Черноморье" заявили, что движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" в Туапсинском районе ограничено из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев.
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