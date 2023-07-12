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В ФБР рассказали о работе по делу о секретных бумагах Байдена
В ФБР рассказали о работе по делу о секретных бумагах Байдена - РИА Новости, 12.07.2023
В ФБР рассказали о работе по делу о секретных бумагах Байдена
Федеральное бюро расследований (ФБР) США "активно и настойчиво" занимается делом об обнаружении секретных документов американского президента Джо Байдена,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T23:29
2023-07-12T23:29
2023-07-12T23:43
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США "активно и настойчиво" занимается делом об обнаружении секретных документов американского президента Джо Байдена, относящихся к эпохе его работы вице-президентом страны, заявил директор ФБР Кристофер Рэй. "У нас есть работающие по данному делу агенты ФБР, они занимаются этим очень активно и настойчиво. Я не согласен с вашей формулировкой касательно "двойных стандартов" – очевидно, у нас есть лишь один стандарт, и мы намерены устанавливать факты вне зависимости от того, к чему они приведут и кому они не понравятся", - сказал Рэй в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США. Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа, ранее затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. Тогда стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, относящихся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги нашли и в доме Байдена в Уилмингтоне. Министерство юстиции США назначило спецпрокурора для выяснения, как государственные тайны оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался в бытность частным лицом.
https://ria.ru/20230707/bayden-1882831977.html
https://ria.ru/20230706/dokumenty-1882676225.html
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в мире, сша, джо байден, фбр, уилмингтон, кристофер рэй, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, ФБР, Уилмингтон, Кристофер Рэй, Дональд Трамп
В ФБР рассказали о работе по делу о секретных бумагах Байдена
В ФБР заявили об активной работе по делу о документах Байдена времен вице-президентства