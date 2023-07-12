Россия будет представлена на очном саммите БРИКС, заверило посольство ЮАР
Посольство ЮАР в Москве: у России на очном саммите БРИКС обязательно будут представители
Символика БРИКС. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. ЮАР контактирует со всеми относительно участия российской стороны в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, Москва обязательно будет представлена там, заявил РИА Новости политический советник посольства ЮАР в РФ Дау Фермак.
"Приглашения направлены всем главам государств. Есть сложности, касающиеся участия президента России, но я могу уверить вас, что мы общаемся со всеми заинтересованными сторонами, Россия обязательно будет представлена в ходе саммита БРИКС, который обязательно пройдет в Йоханнесбурге", - сказал он.
"Мы знаем об обязательствах в соответствии с Римским статутом (международный договор, учредивший Международный уголовный суд – ред.), как и о том, что от нас ожидают. Однако мы находимся на связи со многими сторонами, чтобы никто не чувствовал свое присутствие нежелательным", - добавил советник посольства. По его словам, информацию о том, кто будет участвовать от российской стороны в саммите, объявят власти обеих стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР, 11 июля заявил, что как президент примет решение, Кремль проинформирует журналистов.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе, будет очным.