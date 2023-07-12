https://ria.ru/20230712/briks-1883689548.html

Россия будет представлена на очном саммите БРИКС, заверило посольство ЮАР

Россия будет представлена на очном саммите БРИКС, заверило посольство ЮАР - РИА Новости, 12.07.2023

Россия будет представлена на очном саммите БРИКС, заверило посольство ЮАР

ЮАР контактирует со всеми относительно участия российской стороны в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, Москва обязательно будет представлена там, заявил РИА Новости РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:38

2023-07-12T11:38

2023-07-12T11:38

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. ЮАР контактирует со всеми относительно участия российской стороны в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, Москва обязательно будет представлена там, заявил РИА Новости политический советник посольства ЮАР в РФ Дау Фермак. "Приглашения направлены всем главам государств. Есть сложности, касающиеся участия президента России, но я могу уверить вас, что мы общаемся со всеми заинтересованными сторонами, Россия обязательно будет представлена в ходе саммита БРИКС, который обязательно пройдет в Йоханнесбурге", - сказал он. "Мы знаем об обязательствах в соответствии с Римским статутом (международный договор, учредивший Международный уголовный суд – ред.), как и о том, что от нас ожидают. Однако мы находимся на связи со многими сторонами, чтобы никто не чувствовал свое присутствие нежелательным", - добавил советник посольства. По его словам, информацию о том, кто будет участвовать от российской стороны в саммите, объявят власти обеих стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР, 11 июля заявил, что как президент примет решение, Кремль проинформирует журналистов. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе, будет очным.

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, юар, брикс