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Россия будет представлена на очном саммите БРИКС, заверило посольство ЮАР - РИА Новости, 12.07.2023
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11:38 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/briks-1883689548.html
Россия будет представлена на очном саммите БРИКС, заверило посольство ЮАР
Россия будет представлена на очном саммите БРИКС, заверило посольство ЮАР - РИА Новости, 12.07.2023
Россия будет представлена на очном саммите БРИКС, заверило посольство ЮАР
ЮАР контактирует со всеми относительно участия российской стороны в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, Москва обязательно будет представлена там, заявил РИА Новости РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:38
2023-07-12T11:38
в мире
россия
юар
брикс
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. ЮАР контактирует со всеми относительно участия российской стороны в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, Москва обязательно будет представлена там, заявил РИА Новости политический советник посольства ЮАР в РФ Дау Фермак. "Приглашения направлены всем главам государств. Есть сложности, касающиеся участия президента России, но я могу уверить вас, что мы общаемся со всеми заинтересованными сторонами, Россия обязательно будет представлена в ходе саммита БРИКС, который обязательно пройдет в Йоханнесбурге", - сказал он. "Мы знаем об обязательствах в соответствии с Римским статутом (международный договор, учредивший Международный уголовный суд – ред.), как и о том, что от нас ожидают. Однако мы находимся на связи со многими сторонами, чтобы никто не чувствовал свое присутствие нежелательным", - добавил советник посольства. По его словам, информацию о том, кто будет участвовать от российской стороны в саммите, объявят власти обеих стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР, 11 июля заявил, что как президент примет решение, Кремль проинформирует журналистов. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе, будет очным.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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в мире, россия, юар, брикс
В мире, Россия, ЮАР, БРИКС
Россия будет представлена на очном саммите БРИКС, заверило посольство ЮАР

Посольство ЮАР в Москве: у России на очном саммите БРИКС обязательно будут представители

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Символика БРИКС. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. ЮАР контактирует со всеми относительно участия российской стороны в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, Москва обязательно будет представлена там, заявил РИА Новости политический советник посольства ЮАР в РФ Дау Фермак.
"Приглашения направлены всем главам государств. Есть сложности, касающиеся участия президента России, но я могу уверить вас, что мы общаемся со всеми заинтересованными сторонами, Россия обязательно будет представлена в ходе саммита БРИКС, который обязательно пройдет в Йоханнесбурге", - сказал он.
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"Мы знаем об обязательствах в соответствии с Римским статутом (международный договор, учредивший Международный уголовный суд – ред.), как и о том, что от нас ожидают. Однако мы находимся на связи со многими сторонами, чтобы никто не чувствовал свое присутствие нежелательным", - добавил советник посольства. По его словам, информацию о том, кто будет участвовать от российской стороны в саммите, объявят власти обеих стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР, 11 июля заявил, что как президент примет решение, Кремль проинформирует журналистов.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе, будет очным.
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