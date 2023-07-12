https://ria.ru/20230712/bredli-1883697916.html
Появилось видео с захваченной российскими военными БМП "Брэдли"
Появилось видео с захваченной российскими военными БМП "Брэдли" - РИА Новости, 12.07.2023
Появилось видео с захваченной российскими военными БМП "Брэдли"
Российские военные из отряда "Керчь" захватили американскую боевую машину пехоты (БМП) "Брэдли", соответствующее видео появилось в Telegram-каналах военкоров и... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:10
2023-07-12T12:10
2023-07-12T15:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские военные из отряда "Керчь" захватили американскую боевую машину пехоты (БМП) "Брэдли", соответствующее видео появилось в Telegram-каналах военкоров и журналистов. "Передаем привет пану Зеленскому. Сейчас мы пригоним мотолыгу (тягач МТ-ЛБ. — Прим. ред.) и заберем эту *** (фигню, обсценная лексика. — Прим. ред.). Отряд "Керчь", — говорят бойцы на фоне "Брэдли", у которой на видео включен и работает двигатель. Месяц назад Минобороны России опубликовало ролик, на котором российские военные осматривают подбитую в боях на Запорожском направлении украинскую бронетехнику производства стран НАТО, в частности немецкий танк Leopard 2A6 и американские боевые машины пехоты M2 Bradley.На новом видео, которое, в частности, опубликовано в Telegram-каналах "Соловьев" и "Сводки и аналитика СВО", показана, как утверждается, первая абсолютно целая БМП "Брэдли". Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, сделала репост видео в своем канале и попросила жен и родителей "этих ребят" написать ей в комментариях, есть ли у них в семье незакрытые кредиты или, возможно, другие проблемы.
https://ria.ru/20230712/prestuplenie-1883649939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, маргарита симоньян
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Маргарита Симоньян
Появилось видео с захваченной российскими военными БМП "Брэдли"
Появилось видео с захваченной российскими военными из отряда "Керчь" целой БМП "Брэдли"