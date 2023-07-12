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Появилось видео с захваченной российскими военными БМП "Брэдли" - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 12.07.2023 (обновлено: 15:25 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/bredli-1883697916.html
Появилось видео с захваченной российскими военными БМП "Брэдли"
Появилось видео с захваченной российскими военными БМП "Брэдли" - РИА Новости, 12.07.2023
Появилось видео с захваченной российскими военными БМП "Брэдли"
Российские военные из отряда "Керчь" захватили американскую боевую машину пехоты (БМП) "Брэдли", соответствующее видео появилось в Telegram-каналах военкоров и... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:10
2023-07-12T15:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские военные из отряда "Керчь" захватили американскую боевую машину пехоты (БМП) "Брэдли", соответствующее видео появилось в Telegram-каналах военкоров и журналистов. "Передаем привет пану Зеленскому. Сейчас мы пригоним мотолыгу (тягач МТ-ЛБ. — Прим. ред.) и заберем эту *** (фигню, обсценная лексика. — Прим. ред.). Отряд "Керчь", — говорят бойцы на фоне "Брэдли", у которой на видео включен и работает двигатель. Месяц назад Минобороны России опубликовало ролик, на котором российские военные осматривают подбитую в боях на Запорожском направлении украинскую бронетехнику производства стран НАТО, в частности немецкий танк Leopard 2A6 и американские боевые машины пехоты M2 Bradley.На новом видео, которое, в частности, опубликовано в Telegram-каналах "Соловьев" и "Сводки и аналитика СВО", показана, как утверждается, первая абсолютно целая БМП "Брэдли". Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, сделала репост видео в своем канале и попросила жен и родителей "этих ребят" написать ей в комментариях, есть ли у них в семье незакрытые кредиты или, возможно, другие проблемы.
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Влада Копылова
Влада Копылова
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вооруженные силы рф, россия, маргарита симоньян
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Маргарита Симоньян
Появилось видео с захваченной российскими военными БМП "Брэдли"

Появилось видео с захваченной российскими военными из отряда "Керчь" целой БМП "Брэдли"

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские военные из отряда "Керчь" захватили американскую боевую машину пехоты (БМП) "Брэдли", соответствующее видео появилось в Telegram-каналах военкоров и журналистов.
"Передаем привет пану Зеленскому. Сейчас мы пригоним мотолыгу (тягач МТ-ЛБ. — Прим. ред.) и заберем эту *** (фигню, обсценная лексика. — Прим. ред.). Отряд "Керчь", — говорят бойцы на фоне "Брэдли", у которой на видео включен и работает двигатель.
Месяц назад Минобороны России опубликовало ролик, на котором российские военные осматривают подбитую в боях на Запорожском направлении украинскую бронетехнику производства стран НАТО, в частности немецкий танк Leopard 2A6 и американские боевые машины пехоты M2 Bradley.
На новом видео, которое, в частности, опубликовано в Telegram-каналах "Соловьев" и "Сводки и аналитика СВО", показана, как утверждается, первая абсолютно целая БМП "Брэдли".
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, сделала репост видео в своем канале и попросила жен и родителей "этих ребят" написать ей в комментариях, есть ли у них в семье незакрытые кредиты или, возможно, другие проблемы.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияМаргарита Симоньян
 
 
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