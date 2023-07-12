https://ria.ru/20230712/blagoustroystvo-1883950034.html
Собянин: почти 40% работ по благоустройству дворов уже выполнено в Москве
Собянин: почти 40% работ по благоустройству дворов уже выполнено в Москве - РИА Новости, 13.07.2023
Собянин: почти 40% работ по благоустройству дворов уже выполнено в Москве
Почти 40% работ по благоустройству дворов, запланированных на этот год, уже выполнено в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-12T12:27
2023-07-12T12:27
2023-07-13T13:06
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москва
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти 40% работ по благоустройству дворов, запланированных на этот год, уже выполнено в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Выполнили почти 40% работ этого года по благоустройству дворов. В программу вошли больше 1600 придомовых территорий. Все проекты индивидуальны и разработаны с учетом пожеланий горожан", - заявил он в своем телеграм-канале. Собянин также добавил, что при улучшении столичных дворов используется квартальный принцип — когда территория целого квартала оформляется в едином стиле.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы