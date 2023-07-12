https://ria.ru/20230712/blagodarnost-1883741252.html

Британский министр обороны жестко поставил на место Украину

Британский министр обороны жестко поставил на место Украину - РИА Новости, 12.07.2023

Британский министр обороны жестко поставил на место Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил киевскому режиму быть более благодарным западным союзникам за предоставленную помощь, сообщает The Guardian. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:48

2023-07-12T14:48

2023-07-12T20:13

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил киевскому режиму быть более благодарным западным союзникам за предоставленную помощь, сообщает The Guardian."Вот небольшое предостережение, нравится нам это или нет: если вы убеждаете другие страны передать вам их запасы, то люди хотят видеть благодарность", — цитируют слова политика журналисты.Министр обороны Соединенного Королевства признал, что среди влиятельных фигур в Вашингтоне есть недовольство касательно уровня поддержки Киева.Уоллес также добавил, что в прошлом году во время своей поездки на Украину киевский режим представил ему список необходимого оружия для ВСУ."Знаете, мы не Amazon, я говорил им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список", — пожаловался политик.Перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский написал в своих соцсетях, что это "беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок <...> для членства Украины в альянсе". По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев. Politco писало, что западных дипломатов удивили и возмутили его слова, хотя среди них нашлись и те, кто "понял" чувства Зеленского.

https://ria.ru/20230712/unichtozhenie-1883718093.html

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в мире, украина, киев, великобритания, бен уоллес, нато