https://ria.ru/20230712/belorussiya-1883770836.html

Белорусский спецназ будет тренироваться вместе с "Вагнером"

Белорусский спецназ будет тренироваться вместе с "Вагнером" - РИА Новости, 12.07.2023

Белорусский спецназ будет тренироваться вместе с "Вагнером"

Белорусские подразделения специального назначения и бойцы из ЧВК "Вагнер" будут вместе заниматься боеподготовкой, заявил в среду заместитель министра внутренних РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:39

2023-07-12T15:39

2023-07-12T15:45

мвд белоруссии

россия

белоруссия

в мире

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Белорусские подразделения специального назначения и бойцы из ЧВК "Вагнер" будут вместе заниматься боеподготовкой, заявил в среду заместитель министра внутренних дел Белоруссии - командующий внутренними войсками Николай Карпенков."Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК "Вагнер", которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт. Будут продолжать приезжать сюда группы СОБра, "Алмаза"", - цитирует Карпенкова информагентство Sputnik.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.Во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.

https://ria.ru/20230706/vagner-1882569446.html

https://ria.ru/20230706/vagner-1882532337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мвд белоруссии, россия, белоруссия, в мире, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа