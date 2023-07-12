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Белорусский спецназ будет тренироваться вместе с "Вагнером" - РИА Новости, 12.07.2023
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15:39 12.07.2023 (обновлено: 15:45 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/belorussiya-1883770836.html
Белорусский спецназ будет тренироваться вместе с "Вагнером"
Белорусский спецназ будет тренироваться вместе с "Вагнером" - РИА Новости, 12.07.2023
Белорусский спецназ будет тренироваться вместе с "Вагнером"
Белорусские подразделения специального назначения и бойцы из ЧВК "Вагнер" будут вместе заниматься боеподготовкой, заявил в среду заместитель министра внутренних РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:39
2023-07-12T15:45
мвд белоруссии
россия
белоруссия
в мире
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Белорусские подразделения специального назначения и бойцы из ЧВК "Вагнер" будут вместе заниматься боеподготовкой, заявил в среду заместитель министра внутренних дел Белоруссии - командующий внутренними войсками Николай Карпенков."Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК "Вагнер", которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт. Будут продолжать приезжать сюда группы СОБра, "Алмаза"", - цитирует Карпенкова информагентство Sputnik.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.Во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.
https://ria.ru/20230706/vagner-1882569446.html
https://ria.ru/20230706/vagner-1882532337.html
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мвд белоруссии, россия, белоруссия, в мире, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа
МВД Белоруссии, Россия, Белоруссия, В мире, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа
Белорусский спецназ будет тренироваться вместе с "Вагнером"

МВД Белоруссии сообщило, что спецназ будет заниматься боеподготовкой вместе с "Вагнером"

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие спецназа белорусской армии. Архивное фото
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Белорусские подразделения специального назначения и бойцы из ЧВК "Вагнер" будут вместе заниматься боеподготовкой, заявил в среду заместитель министра внутренних дел Белоруссии - командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
"Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК "Вагнер", которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт. Будут продолжать приезжать сюда группы СОБра, "Алмаза"", - цитирует Карпенкова информагентство Sputnik.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Лукашенко назвал условие заключения контракта с ЧВК "Вагнер"
6 июля, 13:41
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.
По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.
Боец ЧВК Вагнер в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Пушилин сообщил, что бойцов "Вагнера" в ДНР сейчас нет
6 июля, 11:12
 
МВД БелоруссииРоссияБелоруссияВ миреЧВК "Вагнер"Попытка вооруженного мятежа
 
 
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