https://ria.ru/20230712/belki-1883800727.html
Эксперт объяснил обморок ребенка, укушенного белкой в Москве, испугом
Эксперт объяснил обморок ребенка, укушенного белкой в Москве, испугом - РИА Новости, 12.07.2023
Эксперт объяснил обморок ребенка, укушенного белкой в Москве, испугом
Ребенок после укуса белки в московском парке мог потерять сознание от боли или испуга, но не из-за инфекции, сообщил РИА Новости завкафедры инфекционных... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:15
2023-07-12T17:15
2023-07-12T17:15
москва
владимир никифоров
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ребенок после укуса белки в московском парке мог потерять сознание от боли или испуга, но не из-за инфекции, сообщил РИА Новости завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров, отметив, что белки "только кажутся добрыми". Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что 11-летняя девочка потеряла сознание после укуса белки на Крымском валу в Москве. "От боли могла упасть в обморок, от испуга, дети все-таки. Инфекцию, может быть, она (белка - ред.) и занесла, но узнаем мы об этом отнюдь, скорее всего, не сегодня. И мало того, самое страшное, что белка, хотя это и не описано особо, но может переносить бешенство, как всякое теплокровное животное, поэтому нельзя белок кормить, потому что они только кажутся добрыми", - сказал Никифоров. Он подчеркнул, что с дикими животными нужно быть очень осторожными. "На зубах у белки могут быть самые различные микроорганизмы. Ребенок наверняка привит, поэтому о столбняке я не говорю, но вот бешенство теоретически и практически может быть. Я бы советовал родителям от бешенства привить ребенка", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20220802/beshenstvo-1806561637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир никифоров, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, происшествия
Москва, Владимир Никифоров, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Происшествия
Эксперт объяснил обморок ребенка, укушенного белкой в Москве, испугом
Эксперт Никифоров: ребенок, укушенный белкой в Москве мог упасть в обморок от испуга
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ребенок после укуса белки в московском парке мог потерять сознание от боли или испуга, но не из-за инфекции, сообщил РИА Новости завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров, отметив, что белки "только кажутся добрыми".
Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что 11-летняя девочка потеряла сознание после укуса белки на Крымском валу в Москве.
«
"От боли могла упасть в обморок, от испуга, дети все-таки. Инфекцию, может быть, она (белка - ред.) и занесла, но узнаем мы об этом отнюдь, скорее всего, не сегодня. И мало того, самое страшное, что белка, хотя это и не описано особо, но может переносить бешенство, как всякое теплокровное животное, поэтому нельзя белок кормить, потому что они только кажутся добрыми", - сказал Никифоров.
Он подчеркнул, что с дикими животными нужно быть очень осторожными.
"На зубах у белки могут быть самые различные микроорганизмы. Ребенок наверняка привит, поэтому о столбняке я не говорю, но вот бешенство теоретически и практически может быть. Я бы советовал родителям от бешенства привить ребенка", - отметил эксперт.
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