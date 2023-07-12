https://ria.ru/20230712/belki-1883800727.html

Эксперт объяснил обморок ребенка, укушенного белкой в Москве, испугом

Эксперт объяснил обморок ребенка, укушенного белкой в Москве, испугом - РИА Новости, 12.07.2023

Эксперт объяснил обморок ребенка, укушенного белкой в Москве, испугом

Ребенок после укуса белки в московском парке мог потерять сознание от боли или испуга, но не из-за инфекции, сообщил РИА Новости завкафедры инфекционных... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:15

2023-07-12T17:15

2023-07-12T17:15

москва

владимир никифоров

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ребенок после укуса белки в московском парке мог потерять сознание от боли или испуга, но не из-за инфекции, сообщил РИА Новости завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров, отметив, что белки "только кажутся добрыми". Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что 11-летняя девочка потеряла сознание после укуса белки на Крымском валу в Москве. "От боли могла упасть в обморок, от испуга, дети все-таки. Инфекцию, может быть, она (белка - ред.) и занесла, но узнаем мы об этом отнюдь, скорее всего, не сегодня. И мало того, самое страшное, что белка, хотя это и не описано особо, но может переносить бешенство, как всякое теплокровное животное, поэтому нельзя белок кормить, потому что они только кажутся добрыми", - сказал Никифоров. Он подчеркнул, что с дикими животными нужно быть очень осторожными. "На зубах у белки могут быть самые различные микроорганизмы. Ребенок наверняка привит, поэтому о столбняке я не говорю, но вот бешенство теоретически и практически может быть. Я бы советовал родителям от бешенства привить ребенка", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20220802/beshenstvo-1806561637.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владимир никифоров, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, происшествия