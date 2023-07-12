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Beeline cloud предоставил виртуальную инфраструктуру для соцсети VMIRE - РИА Новости, 12.07.2023
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10:00 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/beeline-1883587901.html
Beeline cloud предоставил виртуальную инфраструктуру для соцсети VMIRE
Beeline cloud предоставил виртуальную инфраструктуру для соцсети VMIRE - РИА Новости, 12.07.2023
Beeline cloud предоставил виртуальную инфраструктуру для соцсети VMIRE
Благодаря облачным сервисам beeline cloud (билайн облако) и четырем data-центрам российского поставщика ИТ-услуг пользователи приложения VMIRE получают... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:00
2023-07-12T10:00
технологии
россия
билайн
вымпелком
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Благодаря облачным сервисам beeline cloud (билайн облако) и четырем data-центрам российского поставщика ИТ-услуг пользователи приложения VMIRE получают медиаконтент в наилучшем качестве и с максимально возможной скоростью передачи данных, сообщает пресс-служба оператора.Вычислительные мощности beeline cloud позволили запустить социальную сеть VMIRE быстрее ожидаемого. Компании не пришлось закупать дорогостоящее оборудование и нанимать квалифицированных специалистов для обслуживания ИТ-инфраструктуры. Кроме того, по мере развития проекта VMIRE сможет в любой момент масштабировать арендованные ресурсы и так же быстро "свернуть" их, если потребность в мощностях вдруг отпадет. При этом автоматически решаются такие вопросы, как защита персональных данных пользователей и соблюдение требований 152-ФЗ, а также гарантия доступности данных на уровне 99,95%, говорится в сообщении."Мы рады предоставить наше облако и экспертизу социальной сети VMIRE, понимая, что так мы обеспечиваем не только ее работу, но и высокий уровень безопасности пользовательского контента и персональных данных. Таким образом, ИТ-команда VMIRE сможет сосредоточиться на более профильных задачах: совершенствовании и развитии пользовательского функционала, удобном интерфейсе и прочих задачах, характерных для растущей компании". – приводятся в сообщении слова коммерческого директора beeline cloud Сергея Кондратьева.В свою очередь, генеральный директор VMIRE Евгений Мутовкин отметил удобство и перспективность использования возможностей beeline cloud. "Будучи стартапом, мы, конечно же, не могли себе позволить строительство собственной площадки, однако сервисы beeline cloud закрывают все потребности VMIRE, а это уже более 2 миллионов пользователей. Мы можем гибко изменять количество арендуемых ресурсов в зависимости от нагрузки и не беспокоиться о работоспособности приложения. Все наши вопросы моментально решаются при поддержке команды провайдера в мессенджере или по телефону", - процитировали в пресс-службе Мутовкина.РекламаПАО "ВымпелКом"; Beeline.ruerid: 4CQwVszH9pUiL744gPP
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353
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технологии, россия, билайн, вымпелком
Технологии, Россия, Билайн, ВымпелКом

Beeline cloud предоставил виртуальную инфраструктуру для соцсети VMIRE

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : beeline cloud
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Благодаря облачным сервисам beeline cloud (билайн облако) и четырем data-центрам российского поставщика ИТ-услуг пользователи приложения VMIRE получают медиаконтент в наилучшем качестве и с максимально возможной скоростью передачи данных, сообщает пресс-служба оператора.
Вычислительные мощности beeline cloud позволили запустить социальную сеть VMIRE быстрее ожидаемого. Компании не пришлось закупать дорогостоящее оборудование и нанимать квалифицированных специалистов для обслуживания ИТ-инфраструктуры. Кроме того, по мере развития проекта VMIRE сможет в любой момент масштабировать арендованные ресурсы и так же быстро "свернуть" их, если потребность в мощностях вдруг отпадет. При этом автоматически решаются такие вопросы, как защита персональных данных пользователей и соблюдение требований 152-ФЗ, а также гарантия доступности данных на уровне 99,95%, говорится в сообщении.
"Мы рады предоставить наше облако и экспертизу социальной сети VMIRE, понимая, что так мы обеспечиваем не только ее работу, но и высокий уровень безопасности пользовательского контента и персональных данных. Таким образом, ИТ-команда VMIRE сможет сосредоточиться на более профильных задачах: совершенствовании и развитии пользовательского функционала, удобном интерфейсе и прочих задачах, характерных для растущей компании". – приводятся в сообщении слова коммерческого директора beeline cloud Сергея Кондратьева.
В свою очередь, генеральный директор VMIRE Евгений Мутовкин отметил удобство и перспективность использования возможностей beeline cloud. "Будучи стартапом, мы, конечно же, не могли себе позволить строительство собственной площадки, однако сервисы beeline cloud закрывают все потребности VMIRE, а это уже более 2 миллионов пользователей. Мы можем гибко изменять количество арендуемых ресурсов в зависимости от нагрузки и не беспокоиться о работоспособности приложения. Все наши вопросы моментально решаются при поддержке команды провайдера в мессенджере или по телефону", - процитировали в пресс-службе Мутовкина.
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ПАО "ВымпелКом"; Beeline.ru
erid: 4CQwVszH9pUiL744gPP
 
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