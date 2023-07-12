https://ria.ru/20230712/beeline-1883587901.html

Beeline cloud предоставил виртуальную инфраструктуру для соцсети VMIRE

Beeline cloud предоставил виртуальную инфраструктуру для соцсети VMIRE - РИА Новости, 12.07.2023

Beeline cloud предоставил виртуальную инфраструктуру для соцсети VMIRE

Благодаря облачным сервисам beeline cloud (билайн облако) и четырем data-центрам российского поставщика ИТ-услуг пользователи приложения VMIRE получают... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:00

2023-07-12T10:00

2023-07-12T10:00

технологии

россия

билайн

вымпелком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7a137330d9e4633aed9439a3a3a4bc94.jpg

Благодаря облачным сервисам beeline cloud (билайн облако) и четырем data-центрам российского поставщика ИТ-услуг пользователи приложения VMIRE получают медиаконтент в наилучшем качестве и с максимально возможной скоростью передачи данных, сообщает пресс-служба оператора.Вычислительные мощности beeline cloud позволили запустить социальную сеть VMIRE быстрее ожидаемого. Компании не пришлось закупать дорогостоящее оборудование и нанимать квалифицированных специалистов для обслуживания ИТ-инфраструктуры. Кроме того, по мере развития проекта VMIRE сможет в любой момент масштабировать арендованные ресурсы и так же быстро "свернуть" их, если потребность в мощностях вдруг отпадет. При этом автоматически решаются такие вопросы, как защита персональных данных пользователей и соблюдение требований 152-ФЗ, а также гарантия доступности данных на уровне 99,95%, говорится в сообщении."Мы рады предоставить наше облако и экспертизу социальной сети VMIRE, понимая, что так мы обеспечиваем не только ее работу, но и высокий уровень безопасности пользовательского контента и персональных данных. Таким образом, ИТ-команда VMIRE сможет сосредоточиться на более профильных задачах: совершенствовании и развитии пользовательского функционала, удобном интерфейсе и прочих задачах, характерных для растущей компании". – приводятся в сообщении слова коммерческого директора beeline cloud Сергея Кондратьева.В свою очередь, генеральный директор VMIRE Евгений Мутовкин отметил удобство и перспективность использования возможностей beeline cloud. "Будучи стартапом, мы, конечно же, не могли себе позволить строительство собственной площадки, однако сервисы beeline cloud закрывают все потребности VMIRE, а это уже более 2 миллионов пользователей. Мы можем гибко изменять количество арендуемых ресурсов в зависимости от нагрузки и не беспокоиться о работоспособности приложения. Все наши вопросы моментально решаются при поддержке команды провайдера в мессенджере или по телефону", - процитировали в пресс-службе Мутовкина.РекламаПАО "ВымпелКом"; Beeline.ruerid: 4CQwVszH9pUiL744gPP

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, билайн, вымпелком