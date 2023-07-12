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В Кремле прокомментировали принятый в I чтении Думы законопроект по Байкалу - РИА Новости, 12.07.2023
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Туризм
 
13:00 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/baykal-1883709777.html
В Кремле прокомментировали принятый в I чтении Думы законопроект по Байкалу
В Кремле прокомментировали принятый в I чтении Думы законопроект по Байкалу - РИА Новости, 12.07.2023
В Кремле прокомментировали принятый в I чтении Думы законопроект по Байкалу
Есть непререкаемый приоритет - экология, но природоохранные зоны не должны быть запретными для людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:00
2023-07-12T13:00
туризм
байкал
дмитрий песков
экология
общество
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Есть непререкаемый приоритет - экология, но природоохранные зоны не должны быть запретными для людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о законопроекте, который разрешает застройку в экологической зоне Байкала. Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает случаи, когда допускается сплошная рубка леса на Байкальской природной территории, и увеличивает число мероприятий по лесовосстановлению в этой зоне. Проект устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. "Сейчас нужно адресовать вопросы именно народным избранникам, которые ведут эту работу, и к экспертам Государственной думы, с тем чтобы они нормально разъяснили аргументацию, потому что, конечно, есть абсолютно непререкаемый приоритет экологической безопасности Байкала", - сказал Песков журналистам. Он напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно говорил, что любые природоохранные зоны не должны быть запретными зонами для людей. "Должен развиваться туризм, люди должны этим пользоваться, но таким образом, чтобы не наносить вред окружающей среде. Поэтому сейчас, пока эта работа ведется на уровне Государственной думы, должны объясняться именно там", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230601/baykal-1875566162.html
https://ria.ru/20230315/baykal-1857973628.html
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байкал, дмитрий песков, экология, общество, россия, новости - туризм
Туризм, Байкал, Дмитрий Песков, Экология, Общество, Россия, Новости - Туризм
В Кремле прокомментировали принятый в I чтении Думы законопроект по Байкалу

Песков, говоря о законе по Байкалу, назвал экологию приоритетом и призвал развивать туризм

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Озеро Байкал. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Есть непререкаемый приоритет - экология, но природоохранные зоны не должны быть запретными для людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о законопроекте, который разрешает застройку в экологической зоне Байкала.
Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает случаи, когда допускается сплошная рубка леса на Байкальской природной территории, и увеличивает число мероприятий по лесовосстановлению в этой зоне. Проект устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений.
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"Сейчас нужно адресовать вопросы именно народным избранникам, которые ведут эту работу, и к экспертам Государственной думы, с тем чтобы они нормально разъяснили аргументацию, потому что, конечно, есть абсолютно непререкаемый приоритет экологической безопасности Байкала", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно говорил, что любые природоохранные зоны не должны быть запретными зонами для людей.
"Должен развиваться туризм, люди должны этим пользоваться, но таким образом, чтобы не наносить вред окружающей среде. Поэтому сейчас, пока эта работа ведется на уровне Государственной думы, должны объясняться именно там", - добавил Песков.
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