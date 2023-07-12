https://ria.ru/20230712/bayden-1883862029.html
Байден назвал вопрос по Крыму важным, но есть много других проблем
Байден назвал вопрос по Крыму важным, но есть много других проблем - РИА Новости, 12.07.2023
Байден назвал вопрос по Крыму важным, но есть много других проблем
Президент США Джо Байден считает важным "вопрос Крыма", но видит множество других проблем в связи с Украиной, которые надо решать, передает пул журналистов... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:59
2023-07-12T22:59
2023-07-12T22:59
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает важным "вопрос Крыма", но видит множество других проблем в связи с Украиной, которые надо решать, передает пул журналистов Белого дома. "Крым является важным, но есть гораздо больше (вопросов - ред.), с которыми необходимо иметь дело", - сообщил Байден журналистам на вопрос, считает ли он возможным "решение вопроса Крыма". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230712/krym-1883654733.html
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в мире, россия, джо байден, оон, владимир путин, сша, украина
В мире, Россия, Джо Байден, ООН, Владимир Путин, США, Украина
Байден назвал вопрос по Крыму важным, но есть много других проблем
Президент США Джо Байден назвал вопрос по Крыму важным, но есть много других проблем