https://ria.ru/20230712/bayden-1883862029.html

Байден назвал вопрос по Крыму важным, но есть много других проблем

Байден назвал вопрос по Крыму важным, но есть много других проблем - РИА Новости, 12.07.2023

Байден назвал вопрос по Крыму важным, но есть много других проблем

Президент США Джо Байден считает важным "вопрос Крыма", но видит множество других проблем в связи с Украиной, которые надо решать, передает пул журналистов... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T22:59

2023-07-12T22:59

2023-07-12T22:59

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает важным "вопрос Крыма", но видит множество других проблем в связи с Украиной, которые надо решать, передает пул журналистов Белого дома. "Крым является важным, но есть гораздо больше (вопросов - ред.), с которыми необходимо иметь дело", - сообщил Байден журналистам на вопрос, считает ли он возможным "решение вопроса Крыма". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230712/krym-1883654733.html

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в мире, россия, джо байден, оон, владимир путин, сша, украина