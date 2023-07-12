https://ria.ru/20230712/bayden-1883859127.html

Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя

Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя - РИА Новости, 12.07.2023

Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, заявив, что для разрешения конфликта вокруг Украины Россия должна перестать атаковать сама себя. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T22:19

2023-07-12T22:19

2023-07-12T22:19

в мире

россия

джо байден

нато

украина

сша

владимир путин

нарендра моди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, заявив, что для разрешения конфликта вокруг Украины Россия должна перестать атаковать сама себя. "Россия могла бы закончить эту войну завтра же, если бы вывела свои войска с Украины, признала национальные границы и прекратила эти бесчеловечные атаки на российскую территорию. Я имел в виду, на Украину со стороны России", - заявил Байден, выступая с речью по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Байден неоднократно допускал оговорки во время публичных заявлений. На прошлой неделе в интервью CNN он тоже перепутал Украину с РФ, заявив, что Вашингтон должен помочь соответствовать требованиям НАТО России. В конце июня во время общения с журналистами он заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке". Ранее он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230712/bayden-1883852444.html

https://ria.ru/20230711/bayden-1883523789.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джо байден, нато, украина, сша, владимир путин, нарендра моди