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Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя - РИА Новости, 12.07.2023
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22:19 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/bayden-1883859127.html
Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя
Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя - РИА Новости, 12.07.2023
Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя
Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, заявив, что для разрешения конфликта вокруг Украины Россия должна перестать атаковать сама себя. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:19
2023-07-12T22:19
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, заявив, что для разрешения конфликта вокруг Украины Россия должна перестать атаковать сама себя. "Россия могла бы закончить эту войну завтра же, если бы вывела свои войска с Украины, признала национальные границы и прекратила эти бесчеловечные атаки на российскую территорию. Я имел в виду, на Украину со стороны России", - заявил Байден, выступая с речью по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Байден неоднократно допускал оговорки во время публичных заявлений. На прошлой неделе в интервью CNN он тоже перепутал Украину с РФ, заявив, что Вашингтон должен помочь соответствовать требованиям НАТО России. В конце июня во время общения с журналистами он заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке". Ранее он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230712/bayden-1883852444.html
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в мире, россия, джо байден, нато, украина, сша, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Джо Байден, НАТО, Украина, США, Владимир Путин, Нарендра Моди
Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя

Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать свои территории

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, заявив, что для разрешения конфликта вокруг Украины Россия должна перестать атаковать сама себя.
«
"Россия могла бы закончить эту войну завтра же, если бы вывела свои войска с Украины, признала национальные границы и прекратила эти бесчеловечные атаки на российскую территорию. Я имел в виду, на Украину со стороны России", - заявил Байден, выступая с речью по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Байден неоднократно допускал оговорки во время публичных заявлений. На прошлой неделе в интервью CNN он тоже перепутал Украину с РФ, заявив, что Вашингтон должен помочь соответствовать требованиям НАТО России. В конце июня во время общения с журналистами он заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке". Ранее он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме.
В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент США Джо Байден и король Великобритании Карл III во время встречи в Виндзорском замке. 10 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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В миреРоссияДжо БайденНАТОУкраинаСШАВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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